10月29日，位于纽约的一家高端披萨餐厅——其商业合作伙伴是德国超模海蒂·克鲁姆——庆祝了开业三周年。 在庆祝活动中，这位明星的家人齐聚一堂，其中包括她的三个大孩子。

22岁的莱妮·奥卢米、21岁的亨利·塞缪尔和19岁的约翰都前来支持母亲。面对狗仔队的镜头，一家人一起摆姿势合影，并亲密地拥抱在一起。

为了这场派对，这位超模选择了一套来自乌克兰品牌Lever Couture的惊艳礼服。海蒂·克鲁姆身着亮橙色的褶皱薄纱连衣裙，裙摆如波浪般垂至地面，并露出大腿。

这并非这位明星首次选择该乌克兰品牌的服装。Lever Couture的服饰经常出现在她的公开造型中。

该乌克兰品牌的服装也吸引了其他知名女性的关注。曾身着Lever Couture亮相的明星包括赛琳娜·戈麦斯、安妮·海瑟薇和米拉·乔沃维奇。

杰夫·贝索斯的妻子及其他名人也青睐该品牌的服饰。由此可见，这个乌克兰时尚品牌持续活跃于各类社交场合，并跻身全球明星的衣橱之中。

美国电视明星金·卡戴珊展示了她为2026年万圣节准备的造型。 这次，这位名人决定化身为自己13岁的女儿诺特·韦斯特，她与前夫——说唱歌手坎耶·韦斯特共同抚养这个女儿。

在白宫举行的万圣节庆祝活动中，美国总统唐纳德·特朗普和第一夫人梅拉尼娅·特朗普接待了一位身穿苏联军装的男孩。 这名孩子身着坦克兵服装，头戴苏联式军帽，胸前佩戴着坦克兵肩章，参加了此次活动。特朗普夫妇向孩子们分发了巧克力糖果。

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