在日本，73岁的游戏设计师兼任天堂制作人宫本茂被评为文化勋章获奖者。他将成为首位与电子游戏行业相关的该奖项获奖者，《日本时报》报道。

文化日举行仪式

日本文部科学省于10月23日宣布授予这一荣誉。文化勋章授予在艺术、文学、科学和技术领域取得成就的人士。正式颁奖仪式将于11月3日举行，这一天是日本的国定假日文化日。天皇德仁将向宫本茂颁发该奖项。

在任天堂的职业生涯

宫本茂自1977年起在任天堂工作，当时他以初级职位加入公司。他是创作马里奥和《塞尔达传说》系列的关键创意人物之一。他的作品包括1981年的街机游戏《大金刚》，马里奥这一角色在该游戏中首次亮相；以及由他联合执导的1983年游戏《马里奥兄弟》。

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宫本茂出生于京都府，他从童年时期在日本乡间散步的经历中汲取《塞尔达传说》的灵感。他是这款1986年游戏的联合创作者和设计师，也是1998年《塞尔达传说：时之笛》的制作人。这款游戏是该系列首部采用三维第三人称视角、而非二维俯视视角的作品。

近年来，宫本茂还担任任天堂电影改编作品的制作人。他担任2023年电影《超级马力欧兄弟大电影》的制作人，该片全球票房超过13亿美元；还担任《超级马力欧银河大电影》的制作人，后者在2026年4月首映后票房超过10亿美元。他还在制作即将上映的电影《塞尔达传说》，该片计划于2027年4月30日首映。

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