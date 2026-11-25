这位女演员坦言，自己因巡回演出而精疲力尽，怀念拍电影的日子，并且认为在这个项目中看不到职业发展的空间。

因在《SV秀》中饰演维尔卡·塞尔丘卡沉默的助手盖莉而闻名的乌克兰女演员拉德米拉·什乔戈列娃，解释了为何在与综艺主持人安德烈·达尼尔科合作八年后终止了合作。

在接受阿丽娜·多罗蒂乌克采访时，这位女演员表示，由于频繁的巡演和演唱会，在该项目中的工作并不轻松。最终，她感到极度疲惫，决定坦诚地与达尼尔科谈谈自己想要离开的意愿。

“我确实经历了一段身心俱疲的时期。我只是发自内心地觉得，我必须离开了。我事先就告诉了安德烈，我们进行了沟通。我说，我不想在这个项目中慢慢变老，感觉现在我的这段旅程已经走到尽头了。 其实，我很想念拍电影，”这位女演员说道。

据拉德米拉·什乔戈列娃透露，她做出这一决定的原因不仅在于身体和情感上的疲惫。这位女演员渴望更多地参与电影工作，同时也期待着曾与安德烈·丹尼尔科讨论过的戏剧项目。

特别是，他们曾计划创作音乐剧，将其打造成独立的巡演项目。然而，这些构想最终未能实现。

“当时的情况是，我同意了并打算随团巡演，因为我们计划制作一部音乐剧。对我来说，这非常有趣。我正是想要这样的故事。他会萌生一些想法，我们也会一起构思。 我们甚至已经有了部分角色设定。我期待着一个戏剧性的故事，想知道它会发展成什么样。而安德烈对音乐非常感兴趣，但我终究还是希望故事能朝着戏剧方向发展，”这位名人说道。

起初，拉德米拉·什乔戈列娃和安德烈·丹伊尔科商定，她将逐步退出该项目。 这位女演员原本只需参加那些她的出席具有战略重要性的演出和活动。同时，如果她找到了其他适合自己的工作，也可以彻底离开。

然而后来，什霍列娃决定彻底结束合作。据她所说，健康问题也是影响这一决定的因素之一。

“我感觉对我来说，这一切都已经结束了。我已经尽我所能地发挥了自己的价值。我看不到自己未来的发展空间。 我和安德烈商量后达成一致，我会去那些具有战略重要性的地方，之后再看：是离开，去做自己的事情，还是去参与一些重要项目。 但我必须对自己坦诚到底，”这位女演员解释道。

此前，以维尔卡·塞尔丘卡闻名的安德烈·丹伊尔科终于就6月13日在基辅演出引发的争议发表了评论。

乌克兰著名艺人安德烈·丹伊尔科（更广为人知的名字是维尔卡·塞尔迪乌奇卡）拒绝担任欧洲歌唱大赛国家选拔赛的评委。

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