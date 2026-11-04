国家电影局局长会见了罗马教皇，并向他赠送了一尊多夫琴科的半身像

乌克兰国家电影局局长安德烈·奥西波夫在访问罗马期间会见了教皇利奥十四世。在觐见期间，他向教皇赠送了乌克兰杰出电影导演亚历山大·多夫琴科的半身像。

此外，奥西波夫还向天主教会领袖介绍了这位乌克兰艺术家对世界电影事业发展的贡献。

奥西波夫此次赴意大利是为了参加“罗马乌克兰与波兰电影节”——这是一项旨在向国际观众介绍乌克兰和波兰电影、 其发展历程及当代艺术成就。

在梵蒂冈逗留期间，国家电影局局长有机会以“baciamano”的形式与教宗进行私人交谈——这是一种简短的会面形式，包括向罗马教宗当面致意。

奥西波夫向利奥十四世赠送了由敖德萨电影制片厂员工制作的亚历山大·多夫琴科半身像。在交谈中，他介绍了这位乌克兰艺术家的创作生涯、他对乌克兰电影事业发展的贡献，以及其艺术遗产对世界文化的重要性。

据国家电影局报道，教皇还为安德烈·奥西波夫进行了祝福。

该机构指出，此次会面为展示乌克兰电影遗产、强调文化在国际对话中的作用提供了契机。

亚历山大·多夫琴科是乌克兰电影导演、作家和艺术家，也是乌克兰诗意电影的奠基人之一。 他最著名的作品包括电影《兹韦尼戈拉》、《军械库》和《大地》。其中，《大地》被视为世界无声电影史上的杰作之一。

据乌克兰国家电影局消息报道。



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