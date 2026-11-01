在尼日利亚拉各斯，拉各斯州州长巴巴吉德·桑沃-奥卢在2026年拉各斯时装周期间登上T台。他在Federal Palace酒店的LagosFW展馆举行的主要时装秀最后一晚展示了尼日利亚男装设计师Ugo Monye的服装，Premium Times报道。

时装周从10月28日持续至11月1日，汇集了60多名来自非洲的设计师。活动主题为“CRAFTED: Heritage. Innovation. Circular Futures”。桑沃-奥卢称参加时装秀是一次愉快的经历，并表示他支持为拉各斯时尚产业发展作出贡献的人。

第二次登上T台

这是桑沃-奥卢第二次在拉各斯时装周登上T台。他首次参加时装秀是在2023年10月28日，当时他与专业模特一同为设计师Emmy Kasbit的展示压轴。彼时，这位州长解释称，他的参与体现了政府支持创意产业、加强其对尼日利亚经济和就业创造贡献的意愿。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

时装秀最后一晚

Ugo Monye与Fruché及Ejiro Amos Tafiri一道，在活动的收官环节展示了一个系列。这位设计师于2009年创立了自己的品牌：该品牌最初面向男性和女性，后来专注于男装。Monye曾在2017年至2019年，以及2021年至2024年参加拉各斯时装周。

拉各斯时装周由Omoyemi Akerele于2011年创立。根据该平台的信息，它让60多名尼日利亚和非洲设计师能够向国际观众展示作品，观众包括4万多名零售商、记者和消费者。

关注我们在