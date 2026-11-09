伊琳娜·费迪申谈及失去女儿以及切除子宫的经历，并指出了责任方

乌克兰女歌手伊琳娜·费迪申首次详细讲述了她在怀孕期间经历的悲剧。

由于胎盘完全剥离，她失去了女儿，自己也一度徘徊在生死边缘。在紧急手术中，医生不得不切除了她的子宫。

据这位艺人描述，起初她只感到下腹部有轻微疼痛。经医生诊察后，曾推测可能是早产，但疼痛却日益加剧。 凌晨三点左右，丈夫将她送往利沃夫的一家产科医院。经检查，医生未检测到胎儿心跳。

随后查明，她发生了完全性胎盘早剥，且为内出血。医疗报告中记载了胎儿宫内死亡、子宫切除以及三度出血性休克。

费迪申还就医疗救助问题提出了一系列疑问。 具体而言，她感到不安的是：为何在出现最初症状后未将其转诊至医院；为何在家庭诊疗时未检查胎儿心跳和血压；以及为何超声检查出现延误。

这位女歌手的丈夫维塔利·乔夫尼克表示，他将在稍后公布更多关于当晚情况、医院工作以及具体医务人员决策的细节。他还承诺将公布那些家人仍有疑问的相关人员的姓名。

来源：伊琳娜·费迪申和维塔利·乔夫尼克的Instagram

那位在伊琳娜·费迪申入院前上门为其进行检查的女医生，现已不再在圣安娜医院工作。

制作人维塔利·乔夫尼克——歌手伊琳娜·费迪申的丈夫——就妻子在怀孕第35周分娩时失去孩子后的状况发表了声明。 他谈到了歌手在经历这场悲剧后恢复过程的艰难，并感谢观众的支持、同情和祈祷。

乌克兰歌手伊琳娜·费迪申家中，那个全家翘首以盼的女儿不幸离世。

乌克兰女歌手伊琳娜·费迪申的丈夫首次详细讲述了他们家庭经历的这场悲剧。在分娩过程中，这对夫妇不仅失去了女儿，女歌手的生命也一度岌岌可危。

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