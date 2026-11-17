乌克兰女歌手杰里·海尔（Jerry Heil）正在与克罗地亚歌手Baby Lasagna合作录制一首歌曲，后者曾获得2024年欧洲歌唱大赛银奖。这首歌曲名为《Meow》（“喵”），将于11月20日正式发布。

11月16日，Jerry Heil在自己的Instagram主页上发布了新歌预告，预告中她与克罗地亚音乐人Baby Lasagna一同亮相。这首合作单曲《Meow》将于11月20日正式发布。

此次合作将两位分别代表乌克兰和克罗地亚参加2024年欧洲歌唱大赛的选手汇聚在一起。 当时，Jerry Heil与alyona alyona合作演唱了歌曲《Teresa & Maria》，而Baby Lasagna则演绎了歌曲《Rim Tim Tagi Dim》。这两首歌曲都成为了在马尔默举办的本届大赛中的热门金曲。

在2024年欧洲歌唱大赛决赛中，这两位艺人在最终排名表上的位置也相邻。 Baby Lasagna以547分获得亚军，而乌克兰组合Jerry Heil与alyona alyona则以453分摘得铜牌。 与此同时，根据观众投票结果，这位克罗地亚歌手摘得桂冠，而乌克兰女歌手组合则位列第二。

尽管整体风格以摇滚和金属为主，但Baby Lasagna并不排斥流行音乐。最近，这位艺人推出了对布兰妮·斯皮尔斯经典金曲《...Baby One More Time》的重新演绎版本，将其重新诠释为更重金属风格的曲目。

这位音乐人坦言，早在青少年时期就听过这位美国流行天后的歌，尽管当时并不太愿意承认这一点。他将这首新作品称为对这位流行传奇的一份小小致敬。

杰里·海尔（Jerry Heil）与Baby Lasagna合作单曲的预告甚至引起了欧洲歌唱大赛官方账号的关注。在评论区，大赛组织方用一句“我们喵喵叫得特别响”回应了即将到来的首播。

乌克兰音乐界的代表们也向这位歌手表示了祝贺，祝贺她达成此次国际合作。 在该帖子的评论区留言的包括《明星工厂》主持人达莎·库比克、歌手Kola和Kler，以及在乌克兰境外也广为人知的DJ Korolova。

此前，歌手杰瑞·海尔（Jerry Heil）与演员亚历山大·鲁丁斯基（Oleksandr Rudynskyi）共同成为阿迪达斯 Originals（adidas Originals）全新乌克兰宣传活动的代言人，该活动旨在庆祝ADISTAR CONTROL 5运动鞋的回归。该鞋款于2008年首次面世，定位为公路稳定跑鞋。

乌克兰女歌手Jerry Heil和alyona alyona演唱的歌曲《Teresa&Maria》——她们曾凭借这首歌代表乌克兰参加2024年欧洲歌唱大赛——总播放量已突破10亿次。

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