乌克兰女歌手卡捷琳娜·布日因斯卡为她的丈夫——保加利亚商人迪米塔尔·斯托伊切夫——写了一篇感人至深的帖子。

据这位名人透露，她的丈夫不仅精通乌克兰语、尊重当地传统，还在这场全面战争中由衷地牵挂着乌克兰人民的命运。 此外，迪米塔尔·斯托伊切夫还积极参与妻子的慈善活动，并协助她为乌克兰人民提供支持。

卡捷琳娜·布日因斯卡在Threads上写道。这位歌手坦言，丈夫对乌克兰的态度让她感到格外自豪。

“我的丈夫是外国人，但乌克兰早已成为他生活和内心的一部分。他学会了乌克兰语，尊重我们的传统，真诚地为我们的国家担忧，并在这一艰难时期支持乌克兰人民。 只要有机会，他就会陪我一起巡演，与我共度起伏，支持我的艺术创作和慈善倡议，并协助筹集捐款。你们知道吗，对我来说，这一切都非常珍贵，”这位乌克兰人民艺术家写道。

迪米塔尔·斯托伊切夫对乌克兰发自内心的关切尤其让这位女歌手深受感动。她认为，丈夫对她祖国的态度，正是对她所珍视的一切所怀有的爱与尊重的体现。

布日因斯卡表示，真挚的情感不仅限于两人之间的关系。它还包括对伴侣的价值观、信念以及一切珍视之物的尊重。

“我总是说，爱不仅仅关乎两个人。它还关乎对每个人心中珍视之物的尊重。 而对我来说，乌克兰就是我的根、我的灵魂、我的故土、我的痛楚，也是我的骄傲，”这位名人强调道。

由此可见，卡捷琳娜·布日因斯卡暗示，丈夫的支持对她而言不仅在个人生活中尤为珍贵，在艺术创作和慈善事业中同样意义非凡。

这位女艺人发布了一张难得一见的合影，并讲述了乌克兰对她的伴侣而言变得多么重要。

回顾一下，2026年初，乌克兰演艺圈爆发了一场轰动一时的丑闻。 乌克兰人民艺术家卡捷琳娜·布日因斯卡娅正式确认结束了与米哈伊尔·格里茨坎长达多年的合作，并指称对方存在严重冲突及不端行为。

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