11月19日，乌克兰电视主持人卡捷琳娜·奥萨奇娅身处基辅市中心俄罗斯袭击的中心地带。

据奥萨奇娅称，这是她首次遭遇此类情况。

此事指的是11月19日俄罗斯军队对首都发动的喷气式无人机袭击。

“当时我正在沃兹德维日恩卡区处理工作，‘袭击’发生时就在附近。千万别学我，不要忽视安全。 现在我知道了被爆炸震聋是什么感觉，也亲眼目睹了救援人员在执行任务时遭遇袭击的场景，”这位主持人说道。

此外，卡捷琳娜·奥萨奇娅还公开向俄罗斯人发声，对袭击造成的后果及人员死亡表达了强烈的情感反应。

“仔细想想，这类事件中究竟有多少个‘如果’……要是早点出来，要是没上那辆车，要是‘飞来’的弹片没击中那个楼道……正是这些‘飞来’的弹片夺走了一位年轻小伙子的生命。 向逝者家属致以深切哀悼。你们这些‘泥潭’，愿这些‘烈士’卡在你们喉咙里。我恨透了，”这位电视主持人写道。

她在自己的Instagram主页上分享了亲身经历的细节。

回顾一下，8月20日凌晨，在俄罗斯对基辅发动的大规模袭击中，乌克兰女演员奥尔加·苏姆斯卡身处爆炸的中心地带。 在60岁生日的前一天，这位女演员与丈夫、演员维塔利·博里西乌克一起躲在防空洞中，经历了炮击最猛烈的阶段。

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