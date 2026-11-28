乌克兰演员卡捷琳娜·蒂什凯维奇和瓦伦丁·托穆西亚克首次公开了他们刚满一个月的儿子丹尼尔的照片。为庆祝这个小小的节日，夫妇俩与宝宝和一个蓝色的节日小蛋糕合影留念。

对于这对夫妇来说，这个男孩是他们共同的第一个孩子。卡捷琳娜·蒂什凯维奇在Instagram上分享了成为母亲的喜悦，并讲述了自己如何逐渐适应照顾婴儿的生活。

“丹尼尔今天满月了。每天观察他脸上细微的变化，并意识到其中一部分变化确实是在你身体的直接参与下发生的，这真是件有趣的事。 看着他小小的脸颊逐渐丰满，身体日益强壮，而你自己也越来越不害怕抱起他、给他洗澡，或是把那双小小的手塞进小衣服里，”这位女演员写道。

这位电视剧《没有两件事会发生两次》的女主角坦言，自己仍在适应作为新妈妈的身份。据她介绍，自儿子出生以来，丈夫在照顾宝宝方面就显得更加从容自信。

“我们的爸爸从一开始在这方面就更勇敢，而我直到现在才学会不慌不忙地给我们的‘小虫子’换尿布，”卡捷琳娜·蒂什凯维奇分享道。

据报道，乌克兰演员卡捷琳娜·蒂什凯维奇和瓦伦丁·托穆西亚克已喜迎新生命。2026年10月28日，这对夫妇迎来了他们的第一个孩子，取名丹尼尔。

关注我们在