美国歌手凯蒂·佩里首次与男友——加拿大前总理贾斯汀·特鲁多一同公开亮相，引起了公众的关注。两人出席了年度慈善晚宴Baby2Baby Gala。

这位42岁的女艺人为此次活动选择了设计师安东尼奥·格里马尔迪（Antonio Grimaldi）打造的惊艳造型。她身着一件完全绣满银色亮片的露背礼服亮相。

这套造型搭配了一条粉色缎面长裙和同色系的披肩。一双闪亮的耳环为整体造型画龙点睛。

歌手的新发型也格外引人注目。凯蒂·佩里展示了一款发梢微微卷翘的短鲍勃头——这是她近两年来最短的发型。 她的头发梳成柔和的波浪卷，中间分缝。

贾斯汀·特鲁多与心上人的优雅风格相得益彰。这位54岁的政界人士身着奶白色晚礼服，搭配黑色长裤、白色衬衫和黑色蝴蝶结领带出席活动。

在红毯上，凯蒂·佩里和贾斯汀·特鲁多并肩合影，对着摄影师微笑，并毫不掩饰彼此间的亲昵。他们的共同亮相成为这场慈善晚会的一大亮点。

值得一提的是，美国歌手凯蒂·佩里与男友——加拿大前总理贾斯汀·特鲁多一同庆祝了她的42岁生日。 这对恋人没有选择传统的庆祝派对，而是选择了户外活动：他们前往峡谷，攀登岩壁，并体验了皮划艇。

此前，加拿大前总理贾斯汀·特鲁多以别出心裁的方式支持了他的18岁儿子克萨维尔，后者正以艺名Xav开启音乐生涯。 这位政界人士随着儿子的新单曲《Downtown》翩翩起舞，以此表明自己愿意支持儿子的艺术创作。

值得一提的是，社交媒体上正热传一段美国歌手凯蒂·佩里（Katy Perry）的视频，网友们在视频中发现了加拿大前总理贾斯汀·特鲁多。

此前，凯蒂·佩里与贾斯汀·特鲁多曾首次一同现身红毯。

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