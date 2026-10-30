霍莉·贝瑞失去了对13岁儿子的监护权

美国女演员霍莉·贝瑞不再拥有对其13岁幼子马塞奥的实际监护权。此前，她与孩子的父亲——法国演员奥利维尔·马丁内斯——共同享有对该男孩的监护权。 现在，至少在暂时阶段，马丁内斯已成为该孩子的主要实际监护人。

此外，根据法院裁决，贝瑞将不再被允许让儿子在自己家中过夜。

与此同时，60岁的霍莉·贝瑞成功争取到一项限制措施的撤销。法院撤销了限制她与马塞奥接触的禁令。该禁令是在这位女演员被指控对儿子实施身体暴力后签发的。

奥利维尔·马丁内斯的律师称，其委托人获得对孩子的主要实际监护权是“一场巨大的胜利”。

霍莉·贝瑞的代表澄清称，目前对马塞奥的法定监护权仍为共同监护——各占50%。因此，此次变更仅涉及实际监护权以及男孩与母亲共同生活的条件。

法院计划于11月再次审理监护权问题。届时，可能会就霍莉·贝瑞和奥利维尔·马丁内斯的父母权利作出进一步裁决。

据TMZ报道。

霍莉·贝瑞的前夫、演员奥利维尔·马丁内斯指控她对他们12岁的儿子马塞奥实施了身体虐待。 随后，洛杉矶法院签发了一项临时禁令，并调整了贝瑞与孩子的探视安排。这位女演员否认了相关指控，而她的律师则称马丁内斯的声明毫无根据且具有误导性。

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