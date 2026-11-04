克里斯蒂娜·戈尔尼亚克坦言，自己正经历一段情绪上较为艰难的时期

公证员、博主兼《单身汉-15》节目参赛者克里斯蒂娜·戈尔尼亚克谈到了自己目前正经历的这段复杂的情感时期。

“我累了。只想做个普通的女人。 我很少分享这样的时刻，但最近我确实过得不太好。而且，也许我有点厌倦了做那个总是能行、总能应对、总能帮助、总能支持、总能为自己和周围所有人找到解决方案的人，”戈尔尼亚克坦言。

据这位博主称，她经常在帮助他人的同时忽略了自己的需求。如今，克里斯蒂娜希望允许自己休息，不再要求自己时刻保持高效。

“不要每秒钟都要求自己保持高效。不要因为休息而自责。不要在只想松一口气或哭一场的时候，还强迫自己表现得坚强。 我想学会不仅在一切顺利时，更要在自己感到艰难的时候，优先选择自己，”她写道。

戈尔尼亚克还表示，她渴望重拾内心的平静，再次体会生活的滋味。

“我的首要任务是把自己从这个情感深渊中拉出来。找回内心的平静与那团火苗。并再次充分感受生活的滋味。因为周围的一切都在扼杀这一切，”克里斯蒂娜分享道。

最后，她补充道，有时对自己最好的做法，就是不要对自己要求过高。

来源：社交媒体

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