柳博米尔·莱维茨基执导的《KILLHOUSE》即将于美国全面上映：英语版在华盛顿亮相

由柳博米尔·列维茨基执导的乌克兰军事动作惊悚片《KILLHOUSE》在美国首次亮相。 在华盛顿的放映给观众留下了深刻印象，位于国会大厦附近的美国海军纪念馆内的伯克历史剧院座无虚席。

出席放映活动的包括美国国会议员、美军官兵、美国国防、情报和安全机构代表、外交官以及乌克兰的国际支持者。

《KILLHOUSE》是在俄罗斯全面入侵期间，由现役乌克兰军人参与创作完成的。 该片灵感源自一桩利用无人机营救平民的真实行动，此前获奖纪录片《跟我来》曾对此进行过报道。 该片将震撼人心的电影级动作场面与对现代战争的真实描绘相结合，在现代战争中，技术发挥着关键作用。剧情核心讲述了关于勇气、信任、自我牺牲以及生命价值的故事。

放映结束后举行了专题讨论会。美国陆军退役中将、前白宫乌克兰事务特别代表基特·凯洛格以致辞拉开了讨论会的序幕。

“这部电影给我留下了极其深刻的印象。全美国人都应该观看这部电影。这确实是一部精彩绝伦、情感震撼的影片，它传递了乌克兰民族的精神。 他们像一个团队一样战斗，他们并肩作战，他们为250年前我们曾为之奋斗的事业而战，”基特·凯洛格评论道。

导演柳博米尔·莱维茨基、 该片联合制片人、Work.ua联合创始人兼首席执行官阿图尔·米赫诺、PTSI创始人兼首席执行官比尔·科尔，以及参与影片制作的各部队代表——乌克兰军人。

与会者探讨了现代战争的现实、新技术带来的变革性作用、乌克兰独特的作战经验，以及乌克兰与美国未来合作的重要战略意义。 此外，还专门讨论了该片未来面向美国观众的大规模公映事宜：活动期间，特别展示了专为英语观众改编的《KILLHOUSE》全新国际版。

“这部电影帮助美国观众从情感层面理解了现代战争的新特征。 对我而言，尤为重要的是，这部影片成为重新审视安全理念及支持乌克兰的契机——如今的乌克兰不仅在捍卫自身，更在维护其国境远方地区的安全，”柳博米尔·列维茨基评论道。

《KILL HOUSE》在美国的首映由美国“通过力量实现和平研究所”（Peace Through Strength Institute, PTSI）组织，该机构致力于国家安全、国防政策及国际伙伴关系的发展， 以及该片的好莱坞发行商，联合乌克兰电影公司（Ukrainian Films USA）和乌克兰驻美国大使馆共同举办。

创作团队坚信：一个有力的故事能够加深人们对乌克兰抗争的理解，展现捍卫自由所付出的代价，并提醒世人，在对抗俄罗斯侵略的过程中，美国持续的支持为何依然不可或缺。

华盛顿的放映成为乌克兰作战经验、美国国防界与国际电影界交汇的象征性节点。但最重要的是，此次活动体现了影片的核心信息：

“没有你，就没有我。只有我们。”

此次放映得到了影片合作伙伴——“喀尔巴阡泉水”、Work.ua、“新邮政”、“达尔尼察”以及能源公司NUE的支持。

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