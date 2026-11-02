澳大利亚导演、编剧兼记者艾伦·克拉克已出任第11届Festival du Cinéma Aborigène Australien艺术总监。该电影节聚焦澳大利亚原住民电影，将于12月在法国巴黎举行。澳大利亚广播公司新闻报道。

克拉克是穆鲁瓦里族和戈梅罗伊族成员，在新南威尔士州伯克市长大，现居巴黎。他也是一名获奖记者，并执导了纪录片《The Dark Emu Story》和《The Bowraville Murders》。

电影节节目

本届电影节的主题为“Kinetic — Tradition in Motion: Cinema in Revolt”。克拉克表示，他希望聚焦挑战既有秩序、重新思考并改变电影类型，同时讲述澳大利亚原住民故事的导演。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

节目将包括知名创作者沃里克·桑顿、韦恩·布莱尔和丹妮尔·麦克莱恩的影片。克拉克表示，近年来，澳大利亚原住民电影越来越多地涉足浪漫喜剧和恐怖片等类型。

澳大利亚故事的平台

电影节创始人格蕾塔·莫顿-埃朗热表示，此前法国和欧洲没有专门面向澳大利亚原住民电影的平台。这类影片可以进入戛纳、柏林和多伦多等大型电影节的节目单，但并不存在专门的电影节。

克拉克希望反击针对澳大利亚原住民的负面刻板印象，并拓宽欧洲观众对他们当代国际文化贡献的认识。他指出，欧洲人所了解的许多关于澳大利亚原住民的电影和电视节目，并非由这些民族的成员创作。澳大利亚电影局Screen Australia原住民内容负责人吉莉安·穆迪-阿德勒表示，国际观众对这类故事感兴趣。

关注我们在