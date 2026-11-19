乌克兰歌手、前“VIA Gra”乐队成员米莎·罗曼诺娃透露，自己已接受手术。这位艺人发布了一张病房内的照片，但并未说明具体进行了何种手术。

日前，这位歌手在Instagram上分享了一组11月份的精选照片。其中，粉丝们注意到一张医院的照片，照片中罗曼诺娃躺在病房里，手上插着导管。

在帖文中，这位歌手总结了本月的情况，并表示这一月可谓事件频发。尽管日程安排紧凑，这位艺人不仅抽出了时间处理工作和私人会面，还抽空进行了手术。

“11月甚至还没结束，但我却感觉仿佛已经过了一段独立的小生活。 我不仅登上了舞台，参加了重要会议，还做了手术（没错，我的日程里甚至还挤出了时间安排这一项），经历了一场名副其实的美容护理马拉松，见到了我珍视的人， 终于见到了我闺蜜家的小公主——我的小外甥女，与朋友们相聚，并从爱人那里感受到了如此多的温暖、温柔和关怀。 在这疯狂的节奏中，我再次深刻体会到，我有多么深爱基辅，”米莎·罗曼诺娃写道。

这位歌手并未透露具体接受了何种手术，也没有公布术后恢复情况的细节。

这位艺人在自己的Instagram上发布了一组11月份的照片合集。

此前，乌克兰电视主持人娜塔莉·索洛尼克曾通报了她在遭遇严重交通事故并遭受重伤后的康复进展。

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