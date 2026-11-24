古典音乐正逐渐走出音乐厅的范围。如今，修道院的礼拜堂、大学礼堂甚至森林空地都可能成为演出场所。 表演任务也超越了传统实践的范畴：音乐家们运用图形记谱法，处理介于音乐音调与噪音之间的声音效果，并探索乐团在空间中的布局。 在此过程中，一种独特的团体类型应运而生——小型国际合奏团，它们为实现具体项目而组建，并与作曲家保持着紧密的创作对话。

STRO.MY Ensemble便是其中之一——这是一个来自布拉格的当代学院派音乐合奏团。2022年秋季，该合奏团与乌克兰小提琴家莉迪亚·莫尔迪克合作，呈现了两场音乐会： 一次是在布拉格音乐艺术学院（HAMU）马蒂努音乐厅（Martinů Hall）举行的德沃夏克布拉格国际音乐节演出，另一次是MODERNA系列音乐会，该场音乐会旨在推介捷克作曲家卡雷尔·哈夫利切克（Karel Havlíček）的专辑《Spoken》。 自STRO.MY Ensemble成立以来，莉迪亚·莫尔迪克便一直担任该乐团首席小提琴手（Principal First Violin）一职。

莉迪亚·莫尔迪克毕业于乌克兰P.I.柴可夫斯基国立音乐学院，师从博格丹娜·皮夫嫩科。 她的职业经历涵盖在乌克兰和欧洲的室内乐与管弦乐演奏实践，自2022年起，她还参与了欧洲当代学术音乐领域的国际项目合作。

关于当代学术乐团中伴奏小提琴手的具体工作，关于在没有任何既定传统的情况下如何形成演奏方案，以及2022年秋季在布拉格舞台上的演出经历 ——以下是与莉迪娅·莫尔迪克的对话。

“在当代乐团中，首席小提琴手已成为演绎理念的积极共同创作者”

——莉迪娅，您的职位是“STRO.MY Ensemble首席第一小提琴”。 对于仅对管弦乐团结构有粗浅了解的听众来说，这可能仅仅意味着乐团的“第一小提琴”。然而，据我理解，在现代乐团中，这一角色要广泛得多？

— 是的，在STRO.MY Ensemble的语境中，首席小提琴手首先是一位音乐家，她负责确保弦乐组的艺术统一性，并作为指挥与乐团之间互动的主要纽带。 作为首席小提琴手，我负责协调弦乐组（包括第二小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴）的工作，并在排练和演出期间确保其音乐上的统一性。

新学术音乐的特殊性为这一角色提出了特殊的要求。当作品首演时，乐团通常除了乐谱本身之外别无参考依据。 许多关于音色、演奏技巧及乐句特质的决定，都是在排练过程中，通过作曲家与乐团成员之间的对话直接产生的。 这一过程宛如在实验室中进行：音乐家们通过尝试不同的音色、空间布局以及非传统的演奏技巧，逐步找到最精准地实现作曲家创作意图的方式。 在这个过程中，首席小提琴手成为塑造演奏理念的关键参与者之一。

——在实现作曲家的构思与发挥自身演奏主动性之间，界限究竟在哪里？

— 对我来说，这条界限在于：演奏者的主动性应始终是实现作曲家构想的一种方式，而非对其的替代。 乐谱和作曲家的艺术构想决定了主要方向，但在排练过程中，往往需要找到具体的演奏手段，才能让这一构想得到充分的呈现。

我们会直接与作曲家讨论这些处理方案。 如果某项演奏建议有助于更精准地传达他的构想，或能更有效地将其付诸实践，他便会予以支持。因此，这并非偏离作曲家的艺术构想，而是旨在探索其最具说服力表现形式的创造性对话。

例如，在某部作品中，作曲家委托我负责协调弦乐组，以营造出粗重呼吸的声音效果。 我们以非传统的方式再现了这一效果，没有使用弦乐的常规音色，而是利用了琴弓的马毛和乐器面板的木质表面。所有演奏者都必须协调一致地完成这些动作，使单个声音融合成一股统一的声波。 与此同时，最终效果不应像机械同步的合奏那样： 根据作曲家的构想，弦乐组应如一个统一的活体般奏响，其中每一乐句都自然地诞生、展开并逐渐消逝——恰如呼吸一般。

在这个片段中，我实际上是从内部协调弦乐组：音乐家们以我的手势、呼吸以及每个乐句的起始点为参照。 我的任务在于确保动作的精准协调，同时保留作曲家构想中蕴含的自然音色。 我认为，这正是首席小提琴手的职责所在：不改变作曲家的构思，而是承担起责任，确保整个弦乐组能够精准而有力地将其呈现出来。

“在德沃夏克布拉格音乐节上的演出，意味着有机会向欧洲最负盛名的音乐节之一观众展示自己”

——2022年秋季，STRO.MY乐团有两场重要的演出。先从第一场说起——9月24日，在音乐艺术学院的马蒂努音乐厅，作为德沃夏克布拉格音乐节的一部分。请介绍一下这场演出的形式。

——这是一场展示会（showcase）——即音乐节框架内的一场专业展示演出。 该形式由捷克圆号演奏家拉德克·巴博拉克（Radek Baborák）发起，旨在为年轻音乐家和作曲家提供向德沃夏克布拉格音乐节的专业观众展示自己项目的机会。 德沃夏克布拉格音乐节是捷克一项享有盛誉的古典音乐节，其节目安排一贯将世界级艺术家与年轻演奏家及作曲家的作品展示相结合。

背景资料：拉德克·巴博拉克是当今世界最著名的圆号演奏家之一：2003年至2010年担任柏林爱乐乐团圆号首席， 1994年慕尼黑ARD国际比赛、布拉格之春国际比赛以及其他欧洲顶级比赛的获奖者。自2008年起，他积极以指挥家身份登台演出。

STRO.MY受邀在音乐会上演绎两首由该乐团创始人——捷克作曲家兼指挥家耶日·特尔蒂克创作的作品。演出当天，马蒂努音乐厅座无虚席；此次活动主要面向专业人士及音乐节嘉宾。

“在法学院的大厅里，那里被非正式地称为‘游泳池’”

——三周后，即10月16日，MODERNA系列举办了第二场音乐会。演出场地颇具特色，请谈谈这方面的情况。

——是的，音乐会是在布拉格举行的——地点位于查理大学法学院的大厅。由于其独特的建筑风格和声学特性，这个空间被非正式地称为“游泳池”。 捷克音乐媒体klassikaplus.cz正是以此为题，发表了题为《Karel Havlíček v bazénu》（卡雷尔·哈夫利切克在“游泳池”中）的文章，专门报道了这场音乐会。MODERNA系列是一套致力于推介当代捷克作曲家的音乐会系列。

演出节目呈现了捷克作曲家、声音设计师兼独奏家卡雷尔·哈夫利切克的专辑《Spoken》，该专辑是他历时两年在布拉格和洛杉矶录制的。 音乐将现代学院派风格与电影化思维、电子音乐及原创声音设计融为一体。 STRO.MY Ensemble在伊日·特尔蒂克的指挥下演奏了室内乐部分，卡雷尔·哈夫利切克则以作曲家兼独奏家的身份参与了本场演出。

——当演出场地从交响乐厅转变为非传统空间，且古典音乐与电子音乐相融合时，会带来怎样的变化？

— 参与这个项目对音乐家提出了特殊的要求。 每位乐手都由单独的麦克风拾音，任何音准或合奏上的偏差都会立即显露出来。这要求我们保持完美的音准与合奏统一性，并极其专注地倾听彼此。 哈夫利切克的音乐建立在绵长的音场、泛音、切分节奏以及声音波形的渐进发展之上。 就我个人的乐谱而言，高音区内容较多，某些段落由第二小提琴以八度音程进行复奏。这种演奏效果需要极其敏锐的听觉、非凡的音准精准度，以及对各声部之间平衡的持续把控。

“在这样的曲目中，根本无法‘藏身’于乐团的整体音色之中”

——您完成了两种形式截然不同的演出：音乐节演出和捷克作曲家的原创独奏节目。从演奏角度来看，这两次经历有什么共同点？

——在当代古典音乐中，每个人都有自己的声部：在这样的曲目中，根本无法“藏身”于乐团的整体音色之中，每位演奏者都完全展现在听众面前。 我以往的室内乐演奏经验，尤其是四重奏演奏经验，对我帮助很大。作为首席小提琴手，我负责整个弦乐组的音色统一性、音准协调、乐句处理，以及整体的平衡与艺术表现力。

由于当代作品节奏结构复杂、拍号频繁变化、演奏技巧非传统，加上乐手在空间上的分散布局，每个人都必须对自己的声部了如指掌，同时也要理解同事声部中正在发生什么。 在这个岗位上，我必须时刻提前几步思考：预判乐段的开头、拍号的变化、高潮部分，以及需要乐团进行特别精准协调的瞬间。这帮助我及时凝聚乐手，保持乐团的整体性。

— 与当代捷克作曲家合作是一种独特的演奏体验。这种合作在专业层面给您带来了什么？

— STRO.MY 乐团自成立以来，我一直担任首席小提琴手，通过这种合奏实践，我大大拓展了自己在欧洲当代学术音乐领域的演奏经验。 在古典管弦乐曲目中，演奏者依托的是数十甚至数百年的诠释传统。 而在排练当代新作品时，你面前只有乐谱，身旁是作曲家，周围则是与他共同首次为作品赋予鲜活声音的乐团。 这是一种截然不同的表演工作。它既耗费心力、要求严苛，又极具创造性：你不仅是演绎的参与者，更是创造前所未有的作品的参与者。

在欧洲的学术音乐舞台上，具备这种特质的艺术家屈指可数。 像STRO.MY这样水准的当代古典音乐合奏团，都是通过同行推荐和闭门试听来物色首席小提琴手；绝不会邀请素不相识的人担任这一职位。 自布拉格STRO.MY乐团成立以来，首席小提琴手一职一直由一位乌克兰小提琴家担任，这不仅彰显了乌克兰演奏学派的水平，同时也体现了乌克兰音乐家融入欧洲学术圈这一更广泛进程的一部分。

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