11月18日星期三，奥莉·费多罗娃的展览《呐喊·低语·沉默》在哈尔科夫开幕。此次展览汇集了全面入侵开始后创作的系列作品及单件作品。 作品的创作材料包括艺术家家族中保存多年的家居纺织品，以及拾得的布料和纸张。

本次活动由“叶尔米洛夫中心”主办——这是该市首个当代艺术中心。该中心成立于2012年，以哈尔科夫先锋派艺术家瓦西里·叶尔米洛夫的名字命名。

展览讲述了什么？为何在哈尔科夫举办此次开幕式如此重要？在这座前线城市，当代艺术如何反思战争、流亡，以及对于那些本想大声疾呼却被迫保持沉默的话题？ UA.News的记者安妮塔·维奥利娜亲临现场，将为您讲述活动详情。更多内容请见我们的报道。

“呐喊·低语·沉默”展览的主题是什么

奥莉·费多罗娃的展览汇集了艺术家自全面入侵开始以来创作的一系列作品及单件作品。作品的创作材料是艺术家从祖母衣柜里找到的各种布料和纸张。

展览的三个部分——“呐喊”、“低语”和“沉默”——同时也代表了声音的三种状态。 每个部分都讲述了艺术家如何应对夹在两种截然不同的现实之间的人生：战争与和平、身体与理智、情感与理性。

本次艺术展览的核心主题是2022年的哈尔科夫。彼时，纯粹且毫无保留的愤怒，是抵御绝望、避免对战争荒谬性习以为常的唯一屏障。 正因如此，《呐喊》汇集了一系列在形式和内容上都极具冲击力的作品。这种愤怒的具体目标，在于寻找自我支撑的力量，以便在关键时刻重整旗鼓。

2023

至2024年间，奥莉娅身处海外，生活充满不确定性。周遭的世界正在发生巨变，然而那些经由艰辛经历和战争淬炼而成的内在反应，却依然如故地显现出来。 艺术家本人将这种不协调视为一种痛苦的裂痕，而曾经作为支柱的愤怒，却开始从内部瓦解她。 撕心裂肺的呐喊被低语所取代。正因如此，《低语》系列作品展现出截然不同的语调与特质：有的作品中蕴含着对变革的期许，有的则将犹豫、内疚与思念推至前台。 对自身经历的超然分析，催生了关于“被毒化的语言”的系列作品，该系列探讨了新词的产生，以及战争如何重塑日常交流中习以为常的语义。

最后一部分——“沉默”——其名自明，记录了彻底放弃言语的瞬间。由于未身处战争震中，艺术家失去了将战争经历用语言表达的内在道德权利，因此她有意识地暂停了创作。 取而代之的是手工刺绣。奥莉娅利用纺织品，在画布上勾勒出那些因俄罗斯入侵而经历变迁或毁灭的、她所钟爱的废弃场所与风景的轮廓。 通过这种物质化的记录，她保存了自己的记忆，并与那片已然失去的空间保持着密不可分的联系，同时从未放弃对未来与之重聚的信念。

将如此私人的经历展现给广大观众并非易事，而艺术家对此也毫不掩饰：

“实际上，对艺术家而言，艺术是与外部世界沟通的方式。当然，观众越多，恐惧就越大。 但我能感受到，也有人告诉我，这些作品能引起共鸣。因为虽然我讲述的是自己的个人经历，但这并非独一无二的，毕竟大多数人都有过类似的体验，”奥莉娅·费多罗娃分享道。

奥莉娅还提到，正是她将许多人共同的感受转化为视觉形式的能力，帮助她鼓起勇气进行创作。因此，从这个意义上说，她感到更加安心：她知道这些作品能引起许多人的共鸣，这让她感到非常欣慰。

开幕式

如何进行？为何这场展览对哈尔科夫市民如此重要

当晚的正式环节温馨而私密。 耶尔米洛夫中心主任娜塔莉亚·伊万诺娃指出，与卡拉津大学的合作以及该文化机构的存在，对中心而言至关重要，在她看来，对大学同样如此。

“我们之所以存在，正是因为有艺术，有艺术家，正是他们创造了我们今天所看到的一切。 整个团队为这次展览付出了丰硕的努力。尽管天气恶劣，开幕式上仍有数十人到场，其中甚至包括外国艺术爱好者，”娜塔莉亚·伊万诺娃说道。

艺术家本人则愉快地与来宾交流，并回答了所有问题。她感谢“叶尔米洛夫中心”和卡拉津大学敢于尝试“这样一场冒险”，并为她举办了这场大型展览。 她还提到，自己每次来到哈尔科夫都倍感欣喜，但遗憾的是无法长期在此居住，这让她感到十分难过——而据她所说，这种情绪在她艺术作品中有所体现。 她回忆起2012年，当时中心刚刚开业，她曾来到这里，心想“也许有一天这里会举办她的展览”，同时也在思考如何填满如此巨大的空间。但如今，她的梦想成真了。

奥莉娅·费多罗娃特别感谢策展人亚历山德拉——正是她应奥莉娅的提议加入了这个项目——同时也感谢艺术中心的团队，感谢他们对作品进行了令人惊叹的呈现，并付出了巨大的努力。



对这位艺术家本人而言，此次展览也标志着她重返故乡。奥莉娅目前正在国外求学，很少回到哈尔科夫。在接受本刊采访时，她分享了此次归来时的心情。 这位艺术家坦言，自己此次归来时心怀忐忑：她并不确定哈尔科夫是否依然欢迎她。 但展览的顺利开幕，“叶尔米洛夫中心”的积极回应以及民众的热烈反响，让她重燃希望：这里的人们依然在等待着她，这座城市依然是她的家。

“叶尔米洛夫中心”主任娜塔莉亚·伊万诺娃认为，这些作品能引起共鸣，正是本次展览对这座城市最重要的价值所在。在她看来，艺术在哈尔科夫乃至整个国家都承担着几项重要职能。

“我认为，艺术本身具有多重功能。既包括启迪人心，也包括恢复内心平静、排解某些情绪。而这些正是艺术目前在哈尔科夫所发挥的功能，”娜塔莉亚·伊万诺娃解释道。

围绕作品产生的交流在此发挥着特殊作用。对参观者而言，重要的是意识到自己并非独自经历这些情感。因为据伊万诺娃所言，这场展览相当触动人心——“艺术家简直是在观众面前袒露了心扉”。 奥莉娅展现了被迫流离失所者的感受：她曾被迫离开家园，如今不得不留在欧洲，在那里重新安顿生活并继续学业。她还展现了与此相关的内心撕裂。 当观众与艺术家心有灵犀、彼此深谙时——用娜塔莉的话说——这会让人感到自己拥有志同道合者，并且社会正与自己共同面对着相同的问题。



“我在艺术中看到了巨大的沟通：艺术家与观众之间的沟通，以及观众彼此之间的沟通。因为当他们欣赏作品时，他们也在彼此交流。有些作品会引发某些人的特定情感，而对另一些人则会引发不同的感受。 这始终是一种思想与新知交流的过程。而艺术家则通过自己的作品与观众分享并进行交流。因此，这既是精神上的支持，也是信息层面的支持，”该中心主任分享道。

策展人亚历山德拉·肖夫昆（Oleksandra Shovkun）则从另一个角度解读了此次展览。我们询问了她在战火临近的哈尔科夫这样艰难时期如何筹办展览，以及他们在工作中遇到了哪些困难。

“要具体谈哈尔科夫的情况对我来说有些困难，因为奥莉·费多罗娃的展览是她邀请我参与的。所以我主要负责的是这场个展，不需要从零开始筹备项目。 但我来自第聂伯，第聂伯也算是一座前线城市。如果谈论那里的策展工作，我们和哈尔科夫一样，都面临着艺术家数量不足的重大问题……恰恰在哈尔科夫，我们可以看到这里确实有很大的发展空间。 而个人项目需要有经验。并非每位年轻艺术家都能用作品填满这个空间。所以我认为，问题就在这里。或者，这应该是一个团体项目，”亚历山德拉解释道。

亚历山德拉补充道，奥莉·费多罗娃的

展览则另当别论。一方面，这位艺术家生活在这个语境中，并且正是从这里起步的。 另一方面，她已经离开了，因此这是一场相当坦诚的对话，探讨当一个人脱离特定语境时，其表达能力会发生怎样的变化。 你不再是见证者，而是开始记录、观察并传递正在发生的事情，因为已经没有来自内心的亲身经历和反思了。 这样的对话之所以重要，还因为如今在哈尔科夫，有许多从其他城市迁居而来的人，同样无法为自己的城市作证。此外，展览中还涉及更具普世性的主题：关于远离城市，以及试图以某种形式保留城市的尝试。

总而言之，“呐喊·低语·沉默”展览的开幕式出人意料地真挚。现场多次响起“共情”一词——这或许最能准确地描述当晚的氛围。 而对于奥莉·费多罗娃而言，这个夜晚意味着重返故乡哈尔科夫，回归家庭，以及回归她梦寐以求多年的艺术空间。 对来宾而言，这个空间则提供了一个机会，让他们看到战争有着不同的声音——既有响亮的，也有轻柔的，还有沉默的。

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