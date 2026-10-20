导演基里尔·谢列布连尼科夫在柏林喜歌剧院举办的为期10天的戏剧节门票，在开幕前数月便已售罄。该活动汇集了在海外工作的俄罗斯艺术家，并包括德语、俄语和英语的戏剧演出、电影及公开讨论，《莫斯科时报》报道。

离开俄罗斯后的工作

对于在全面入侵乌克兰开始后离开俄罗斯的知名度较低的演员和导演而言，在海外延续职业生涯往往十分困难。导演兼编剧玛雅·多罗任科在莫斯科的剧院场地拒绝上演她基于哲学家汉娜·阿伦特生平和著作创作的反战剧后，前往埃里温。她的独角戏最初排练在一间租来的房间里进行，床和墙之间几乎没有空余空间。

演员叶戈尔·雷巴科夫于2022年迁往第比利斯，此前他在社交媒体上受到威胁，对方称将因他批评克里姆林宫和支持乌克兰而向侵略国当局举报他。在离开前，他在莫斯科参与了四部作品，其中一部位列该市十佳剧目。在格鲁吉亚，除表演工作外，他还通过主持活动和教授表演谋生。

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语言、资金与新观众

流亡中的艺术家必须在为俄语观众工作与融入当地戏剧环境之间作出选择，后者需要新的职业联系，且往往需要掌握另一种语言。居住在巴黎的导演阿纳斯塔西娅·阿尼西莫娃曾在第比利斯、柏林和阿维尼翁艺术节用俄语和英语上演戏剧《Deep Fake》。下一场演出计划在阿姆斯特丹举行。

她表示，即使是参加国际艺术节，资金和官僚程序要求仍是重大障碍。流亡中的戏剧作品常常思考战争和离开祖国的经历，尽管并非所有导演都认为自己的艺术具有政治性。

作为职业网络的艺术节

新俄语戏剧节“柳比莫夫卡”于1990年在莫斯科创立，在全面战争开始后将活动迁至国外。其“Echo of Lubimovka”项目在多个国家举办剧本朗读活动，包括第比利斯、特拉维夫、巴黎和东京。自2022年起，巴黎的文本开始被翻译成举办国的语言，而东京的朗读活动则以日语举行。

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