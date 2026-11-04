龚古尔奖得主雅纳达谈使用人工智能 — 《明镜周刊》

在法国，龚古尔奖得主、作家菲利普·雅纳达表示，他在创作小说《L'Inconnue du Quai Javel》时有限度地使用了人工智能。他说，自己在书中藏了一句由ChatGPT生成的话，以此和读者开个玩笑。获奖次日，这位作者在France Inter节目中谈及此事，据《明镜周刊》报道。

用于玩乐和研究的人工智能

雅纳达说，在获奖后，他将这句隐藏的话告诉了龚古尔奖评审团的九名成员。他还会向ChatGPT提问，以嘲讽这个交互系统有时荒谬的回答，并将其用于研究。

这位作家认为，没有必要假装人工智能不存在。在他看来，人们应当了解并使用这类工具，但人工智能不应取代作者，而应当发挥作用。

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62岁的雅纳达以对历史刑事案件进行细致的档案研究而闻名。在这部获奖小说中，他讲述了一名年轻模特于1949年在巴黎被杀害的故事。

围绕另一名候选人的争议

雅纳达的声明是在文学领域使用人工智能的讨论背景下发表的。此前，海地裔加拿大作家特利松·奥雷利安因被指大量使用人工智能，被从该奖项的初选名单中移除。

奥雷利安否认其小说《C'était ça ou mourir》的重要部分由人工智能创作，但承认曾将该技术用于翻译和研究。10月，他的加拿大出版商终止了与他的合作，称新的分析表明人工智能也被用于写作过程。同时，该出版商指出，无法确定此类使用的确切规模。

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