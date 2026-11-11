11月11日，美国演员兼制片人莱昂纳多·迪卡普里奥将迎来52岁生日。 在电影界三十余年的职业生涯中，他从出演电视广告的少年，一路成长为好莱坞片酬最高的演员之一。 他主演的电影在全球票房累计突破75亿美元，而他本人不仅通过演艺收入获利，还通过制片、房地产以及对科技公司的投资积累了财富。

迪卡普里奥迄今为止最成功的商业作品仍是《泰坦尼克号》，该片全球票房超过22亿美元。但与此同时，为他带来最高个人报酬的影片，并不总是票房最高的那些。 凭借克里斯托弗·诺兰执导的《盗梦空间》，他凭借合同中的特殊条款至少获得了5000万美元。目前他的个人净资产估计约为3亿美元，尽管其确切的资产结构仍未公开。

UA.News将讲述迪卡普里奥如何成为片酬最高的影星之一、哪些电影为他带来了最高收益、为何他长期与“奥斯卡”失之交臂，以及他将赚取的数百万投入了哪些商业领域。

从电视广告到《泰坦尼克号》：迪卡普里奥如何成为世界级巨星

莱昂纳多·迪卡普里奥于1974年11月11日出生在洛杉矶。这位未来的演员在好莱坞附近长大，但这并不意味着他能自动获得大型电影项目的机会。 起初，他出演广告和电视节目，参加了无数次试镜，并获得了一些小角色。其中一部最早引人注目的作品是电视剧《成长的烦恼》。

情况在20世纪90年代初发生了变化。 1993年，迪卡普里奥与罗伯特·德尼罗共同出演了电影《这个男孩的生活》，随后在剧情片《希尔伯特·格雷普的烦恼》中饰演了阿尼·格雷普一角。 正是这部作品让这位19岁的演员获得了他的首个“奥斯卡”提名。

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1996年，巴兹·鲁赫曼执导的电影《罗密欧+朱丽叶》上映。 这部对莎士比亚悲剧的现代诠释让迪卡普里奥在年轻观众中声名大噪。然而，他真正的全球性突破发生在次年。

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1997年，导演詹姆斯·卡梅隆推出了《泰坦尼克号》，迪卡普里奥在片中与凯特·温斯莱特搭档，饰演杰克·道森。这部电影让这位年轻演员一跃成为国际巨星。 该片不仅成为票房大片，更证明了浪漫剧情片能够创下数十亿美元的票房收入。

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在《泰坦尼克号》之后，迪卡普里奥本可以仅靠浪漫角色来发展事业，但他却选择了另一条道路。 他开始更频繁地与史蒂文·斯皮尔伯格、马丁·斯科塞斯、克里斯托弗·诺兰以及昆汀·塔伦蒂诺合作。 他的电影作品涵盖了心理惊悚片、犯罪故事、历史剧以及大型作者电影。

迪卡普里奥的票房冠军影片：哪些电影为好莱坞带来了数十亿美元的收益

据The Numbers数据显示，由莱昂纳多·迪卡普里奥主演的电影全球总票房已超过75亿美元。这一数字反映的是票房收入，而非演员的个人收入。 与此同时，正是其影片的商业成功，使迪卡普里奥跻身好莱坞收入最高的演员之列。

他职业生涯中票房最高的电影仍是詹姆斯·卡梅隆1997年执导的《泰坦尼克号》。该片包括重映场次在内，全球票房累计超过22.6亿美元。 以约2亿美元的制作预算而言，它已成为影史最成功的电影项目之一。正是凭借杰克·道森这一角色，迪卡普里奥一跃成为国际巨星，其片酬也开始飙升。

在其参演的电影中，票房排名第二的是克里斯托弗·诺兰执导的科幻惊悚片《盗梦空间》，该片于2010年上映。该片在计入各类上映版本后，总票房超过8.3亿美元。 对迪卡普里奥而言，该项目收益尤为可观，因为据《福布斯》报道，他与制片方达成了分享影片收益的协议。最终，他的个人报酬可能超过5000万美元。

排名第三的是亚历杭德罗·冈萨雷斯·伊尼亚里图执导的《休·格拉斯传奇》。 这部2015年的影片以约1.35亿美元的预算，全球票房收入超过5.33亿美元。除了商业上的成功，正是这部影片为迪卡普里奥赢得了他首个奥斯卡最佳男主角奖。

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该演员的其他票房大片还包括昆汀·塔伦蒂诺执导的《自由黑人》 ，该片票房约为4.25亿美元；以及马丁·斯科塞斯执导的《华尔街之狼》，包括重映场次在内，总票房超过4亿美元。 后者对迪卡普里奥而言意义非凡，因为他不仅在片中担任主演，还担任了该片的制片人。

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此外，迪卡普里奥与布拉德·皮特联袂主演的《好莱坞往事》在全球票房中又斩获近3.94亿美元。 史蒂文·斯皮尔伯格执导的犯罪片《猫鼠游戏》收入超过3.5亿美元，而电影版《了不起的盖茨比》则带来了约3.5亿美元的票房。

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与此同时，并非所有由这位演员参演的高成本项目都取得了同样出色的票房成绩。例如，马丁·斯科塞斯执导的《花月杀机》在影院的票房收入远低于其制作预算。 不过，该片由苹果公司出资制作，对苹果而言，影片的声望、奖项以及后续在流媒体平台上的可观看性同样至关重要。

迪卡普里奥的片酬：这位演员是如何开始单部电影赚取高达5000万美元的

《泰坦尼克号》带来的超高人气，使迪卡普里奥跻身于那些单部作品片酬可达数千万美元的演员行列。不过，他的最大收入来源并不仅限于固定片酬。 在某些情况下，他会同意接受较低的起始片酬，以此换取未来票房收入的一定份额。

最著名的例子就是克里斯托弗·诺兰执导的《盗梦空间》。 2010年，《福布斯》报道称，迪卡普里奥同意接受低于当时惯例的2000万美元片酬，但获得了该片部分票房收入的分成。

这涉及首美元毛收入（first-dollar gross）机制，根据该机制，演员无需等待制片厂完全覆盖所有制作和营销成本，即可按照合同条款从票房收入中获得一定比例的分成。 如果影片票房表现出色，这种模式可能比传统的固定片酬要划算得多。

在《盗梦空间》中，这一风险得到了回报。《福布斯》估算，迪卡普里奥仅从影院票房就至少可获得5000万美元的潜在收入，这还不包括其他电影发行渠道带来的额外收入。

2013年的《华尔街之狼》是另一部重要作品。迪卡普里奥不仅饰演了金融诈骗犯乔丹·贝尔福特，还参与了该片的制作。 由于制作成本高昂及融资机制的特殊性，他的片酬并未达到合同中最初商定的全额。尽管最初的协议规定了远高于此的报酬，但这位演员最终仅获得了约1000万美元。

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2019年，迪卡普里奥因出演《好莱坞往事》获得约1000万美元片酬。他同意以低于参与某些商业项目所能要求的报酬与塔伦蒂诺合作。

随着流媒体平台的发展，情况发生了变化，这些平台开始与传统电影制片厂争夺明星资源。迪卡普里奥因出演Netflix讽刺喜剧《别往上看》而获得了约3000万美元的片酬。

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2022年，《综艺》杂志报道称，苹果公司同意再向这位演员支付3000万美元，以换取他出演斯科塞斯执导的电影《花月杀手》。这使他跻身当时好莱坞片酬最高的演员之列。

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迪卡普里奥的收入至今仍居高位。在《福布斯》2025年年度榜单中，其电影和电视工作的收入（扣除经纪人费用前）估计约为2900万美元。 保罗·托马斯·安德森执导的电影《一场又一场战斗》的参演，对这笔收入起到了重要作用。

距离首座“奥斯卡”奖还有22年：迪卡普里奥为何迟迟未能获奖

尽管在财务上取得了成功，但迪卡普里奥与美国电影艺术与科学学院的关系长期以来一直较为复杂。他经常被誉为同辈中最杰出的演员之一，但电影界的最高荣誉却始终与他无缘。

他早在1994年就凭借在电影《吉尔伯特·格雷普的烦恼》中的配角表演获得了首个奥斯卡提名。 当时，这位19岁的演员输给了因《逃亡者》而获奖的汤米·李·琼斯。

此后整整11年，迪卡普里奥才再次获得提名——那是2005年，因在传记剧情片《飞行家》中饰演主角而入围。 他在片中饰演了美国亿万富翁、飞行员兼电影制片人霍华德·休斯。该片共斩获五项“奥斯卡”奖，但最佳男主角奖最终由杰米·福克斯凭借电影《雷》摘得。

2007年，迪卡普里奥凭借《血钻》再次获得提名。这一届，福里斯特·惠特克凭借《最后的苏格兰王》摘得该奖项。

2014年的颁奖典礼尤其备受瞩目，当时迪卡普里奥凭借《华尔街之狼》角逐该奖项。 他在片中饰演的诈骗经纪人乔丹·贝尔福特，成为其演艺生涯中最著名的角色之一。然而，最终小金人却由马修·麦康纳凭借《达拉斯买家俱乐部》摘得。

此次失利后，网络上充斥着关于这位始终无法获得梦寐以求奖项的演员的梗图。网友们创作了各种笑话、视频，甚至还有游戏，都围绕着他无休止地争取“奥斯卡”奖的努力。

转机出现在2016年。凭借在电影《休·格拉斯传奇》中饰演猎人休·格拉斯一角，迪卡普里奥终于摘得最佳男主角奖。 影片在恶劣的天气条件下拍摄，而迪卡普里奥饰演的角色在大部分银幕时间里都在荒野中为生存而挣扎。

然而，他与“奥斯卡”的缘分并未就此终结。 2020年，他凭借《好莱坞往事》再次角逐奥斯卡小金人；2026年，他又因《一场又一场战斗》获得提名。 然而，在第98届颁奖典礼上，迈克尔·B·乔丹凭借电影《罪人》摘得最佳男主角奖。

截至2026年11月，若将他作为制片人因《华尔街之狼》获得的最佳影片提名也计算在内，迪卡普里奥共获得八次美国电影艺术与科学学院奖提名。 但至今仅获一次奖。

迪卡普里奥身家多少：财富估算及其房产

尽管单个角色片酬高达数千万美元，但迪卡普里奥的具体资产规模仍不为人所知。 根据Celebrity Net Worth于2026年10月更新的估算，他的净资产约为3亿美元。演艺收入仍是其财富的主要来源。 不过，迪卡普里奥还通过制片业务获利，并将部分资金投入科技公司和房地产领域。

他于2000年代初创立的制片公司Appian Way Productions已成为其商业活动的重要资产。 该公司参与了《飞行家》、《华尔街之狼》、《休·格拉斯传奇》等项目的制作。

2020年，Appian Way与索尼影业（Sony Pictures）签署了一项多年期协议，该协议规定索尼影业将优先考虑该公司的新长篇剧情片项目。 制片业务使迪卡普里奥能够影响剧本的选择、电影的制作，并有望不仅作为演员获得收入。

房地产在其资产中占据重要地位。据《建筑文摘》报道，在演艺生涯中，这位演员曾在加利福尼亚、纽约和伯利兹购置房产及地块。 其中，2021年，他在洛杉矶洛斯费利斯区以约710万美元的价格购入了一处住宅。同年，他还以1380万美元的价格在马里布购置了一处庄园。 此前，他曾在加利福尼亚州拥有其他房产，其中部分后来已出售。

迪卡普里奥的投资方向：人造肉、环保技术及初创企业

在好莱坞之外，迪卡普里奥最感兴趣的是那些与气候变化、可持续生产及新技术相关的公司。他的投资活动与其数十年来公开倡导的环保立场紧密相连。

其中最著名的投资之一是美国公司Beyond Meat，该公司生产植物性肉类替代品。 2017年10月，该公司正式宣布迪卡普里奥以投资者和品牌支持者的身份加入。

Beyond Meat于2019年在纳斯达克上市，并在一定时期内成为替代蛋白市场中最引人注目的代表之一。 然而随后，该公司遭遇了需求下滑、市场竞争和财务问题。这表明，即便是对前景广阔的技术领域的投资，也无法保证盈利。

另一个方向是通过动物细胞培养真实肉类，而无需传统畜牧业。2021年，迪卡普里奥成为两家开发此类技术的公司的投资者和顾问。

第一家是荷兰的Mosa Meat，该公司早在2013年就推出了全球首批实验室培育汉堡之一。 第二家是以色列的Aleph Farms，该公司致力于生产培养牛肉。两家公司均于2021年9月宣布了这位演员的投资。

两家公司都希望，生物技术的发展能让肉类生产在占用更少土地和水资源的情况下实现。不过，该行业目前仍面临成本高昂、需要扩大生产规模以及监管限制等问题。

该演员的投资兴趣还涵盖替代材料、环保技术及消费类初创企业。 这些投资的独特之处在于，这位演员不仅投入了自有资金，还利用了个人声誉。他加入初创企业本身就成为了一则新闻，有助于吸引合作伙伴、潜在投资者和消费者的关注。

迪卡普里奥的资金去向：慈善事业与应对气候变化

尽管迪卡普里奥作为好莱坞明星，常被贴上拥有豪宅和奢华生活方式的标签，但他大部分的公众活动都与环境保护息息相关。

早在1998年，他就创立了莱昂纳多·迪卡普里奥基金会——该组织致力于支持野生动物保护、应对气候变化、海洋保护以及推动环保项目的发展。

据联合国消息，该基金会曾支持世界各地的环保倡议。2014年，迪卡普里奥被任命为联合国气候变化问题和平使者。

此后，他通过其他环保倡议（特别是“地球联盟”（Earth Alliance）和“Re:wild”）继续开展慈善活动。迪卡普里奥还利用电影作为工具，以引起人们对环境问题的关注。 他参与制作了纪录片《第十一小时》和《洪水来临前》，这两部作品都聚焦于人类活动对地球的影响。

2016年领取奥斯卡奖时，这位演员不仅在致辞中感谢了同行，还呼吁大家共同应对气候变化。

迪卡普里奥为何仍是好莱坞片酬最高的一线演员之一

迪卡普里奥的财务历程与许多其他高片酬演员的职业生涯截然不同。他既没有围绕单一角色打造出价值数十亿美元的超级英雄系列电影，也没有每年都推出新片。 相反，他选择专注于数量有限的大型项目，并与知名导演合作。

这种策略使他既能持续受到电影制片厂的青睐，又能保持作为严肃戏剧演员的声誉。

对于大型电影公司而言，他的加盟不仅意味着潜在的高票房收入。迪卡普里奥的名字有助于吸引投资、在国际市场上推广影片、赢得评论家的关注，并角逐权威奖项。

在当今好莱坞，随着部分观众越来越倾向于选择流媒体平台而非电影院，这一点尤为重要。 迪卡普里奥依然是那位让制片厂愿意为之投资大型艺术电影的演员，即使这些电影在票房上的商业回报无法保证。

在他52岁生日之际，他的演艺生涯已累计创下数十亿美元的票房收入，斩获一座奥斯卡奖，并拥有自己的制片公司以及对科技公司的投资。

迪卡普里奥的故事展现了演员的人气如何转化为独立的商业帝国。起初，他在电影中的角色是其主要的收入来源。 随后，制片合约、电影收益分成、房地产以及风险投资也相继加入其中。正是这些领域的结合，让这位好莱坞巨星能够在片场之外赚取丰厚的收入。

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