莱昂纳多·迪卡普里奥迎来52岁生日：这位演员的趣闻轶事、惊险经历及个人生活

11月11日，好莱坞演员莱昂纳多·迪卡普里奥迎来了52岁生日。这位奥斯卡奖得主不仅因在多部经典电影中的精彩表演而闻名，更因始终致力于将个人生活与公众视线隔绝开来而备受瞩目。 与此同时，在他演艺生涯的幕后，却隐藏着许多不寻常的故事：从童年时对霹雳舞的痴迷、备受争议的朋友圈，到惊险的冒险经历，以及与强迫症的抗争。

值此这位演员生日之际，让我们回顾一些他生活中鲜为人知的轶事，这些故事或许曾被粉丝们忽略。

为何这位演员被命名为莱昂纳多

这位未来好莱坞巨星的名字与意大利画家莱昂纳多·达·芬奇有关。当这位演员的母亲怀孕时，她在参观佛罗伦萨乌菲齐美术馆期间首次感受到了胎儿的胎动。 当时，她正在欣赏达·芬奇创作的《圣母领报》这幅画作。

父母将这一巧合视为一种特殊的征兆，于是决定以这位杰出艺术家的名字为儿子命名。

这位演员的母亲伊尔梅琳·因登比尔肯（Irmelin Indenbirken）拥有德国血统。20世纪50年代，她移居美国，并与美国人乔治·迪卡普里奥（George DiCaprio）结为夫妇。 1974年，这对夫妇迎来了儿子莱昂纳多，但当男孩仅一岁时，父母便分道扬镳。这位未来的演员由母亲抚养长大，外祖母也协助她抚养儿子。

每年夏天，一家人都会去德国奥尔-埃尔肯施维克小镇探望外婆海伦娜。正是在那里，九岁的莱奥以“The Noodle”为艺名参加了一场霹雳舞比赛。 这个小男孩获得了第三名，当地报纸还报道了他的表演。

Pussy Posse：迪卡普里奥那群备受争议的朋友

年轻时的莱昂纳多·迪卡普里奥与托比·马奎尔、卢卡斯·哈斯和凯文·康诺利等演员结下了深厚友谊。 这群朋友曾一起参加试镜、争夺角色，甚至打赌看谁会率先成名。然而，《泰坦尼克号》上映后，迪卡普里奥却成为了这群朋友中最出名的一位。

这些演员曾一起参加派对、光顾纽约的夜店，结识女性，戏弄狗仔队，还搞过各种恶作剧。 例如，他们在时尚场所点燃烟雾弹，还曾开车从布鲁克林滨水区向下抛掷垃圾。

有一次，这群人甚至成功混进了维多利亚的秘密（Victoria's Secret）的私人派对。由于这些轰动一时的闹剧，以及对女性过度且不总是得体的关注，这群朋友被戏称为Pussy Posse。 这个绰号在好莱坞圈内迅速流传开来，而这些演员们也能畅通无阻地进入那些连名人都要在门口排队等候的夜店。

不过，这群人的无忧无虑的娱乐生活也有另一面。其中最轰动的事件之一便是电影《唐的李子》（Don's Plum），这群朋友不仅在片中出演，还参与了剧本创作和制片工作。

该片被指控存在厌女倾向并贬低女性。特别是其中一幕中，迪卡普里奥饰演的角色用酒瓶威胁一名女孩并辱骂她，而其他角色却在一旁哄笑。

随后，迪卡普里奥和马奎尔出于对自身声誉的担忧，试图阻止该片大规模上映。制片人大卫·斯塔特曼指责这两位演员利用自身影响力，阻挠米拉麦克斯公司发行该片。 他在诉讼中声称，马奎尔及其经纪人对演员在银幕上的表现感到不满，且即兴台词可能会损害他的公众形象。

最终双方达成和解协议：《唐的李子》仅获准在美国和加拿大以外地区上映。随着时间推移，Pussy Posse成员逐渐成熟，不再热衷于制造轰动性事件。

迪卡普里奥职业生涯初期如何选择角色

尽管正是《泰坦尼克号》让莱昂纳多·迪卡普里奥一举成名，但他职业生涯中的重要决定其实早在青少年时期就已做出。

这位演员有意识地拒绝了迪士尼热门电影《魔法奇缘》中的一个角色，尽管该角色曾为他开出了当时人生中最高的片酬。 取而代之的是，迪卡普里奥选择了独立电影《吉尔伯特·格雷普的烦恼》，并接受了远低于该片酬的报酬。正是这部作品帮助他迈上了新的职业台阶。

“我在职业生涯的起步阶段就非常幸运。而且，正如我之前所说，《泰坦尼克号》正是那个转折点，此后我便获得了自主选择电影的机会。 此外，我当时主要出演独立电影。我只是选择那些在我看来最有趣、能让我真正展现自我的角色，”这位演员解释道。

尽管早期作品大获成功，并凭借在电影《吉尔伯特·格雷普的烦恼》中的表演首次获得“奥斯卡”提名， 索尼影业据称并不愿让迪卡普里奥出演西部片《快枪手》中那个自负的枪手角色。

然而，迪卡普里奥的伴侣莎朗·斯通对他才华深信不疑，据报道，她甚至同意割让部分自己的片酬，以确保他能参演该片。

在接受《娱乐周刊》采访时，她坦言非常希望看到莱奥出演这部电影，为此甚至准备每天亲自送他去片场。幸运的是，正如斯通开玩笑所说，这位演员其实很独立，能够靠自己的双脚前往片场。

莱昂纳多·迪卡普里奥濒临死亡

这位演员本人曾多次讲述那些险些酿成悲剧的危险经历。据他所说，朋友们甚至认为他是最不愿与之一同踏上极限之旅的人。

“我的朋友们说我是他们最不想一起参加极限探险的人，因为我似乎总是身处灾难的边缘。 如果像猫一样我有9条命，那我已经用掉好几条了，”迪卡普里奥说道。

最惊险的一次经历发生在南非近海的一次笼潜中。 一条大白鲨钻进了潜水笼：它的一半身体卡在笼内，而这头掠食者还在演员头部极近处多次张合下颚。幸运的是，这头鲨鱼最终设法挣脱了出来。

另一次危险情况发生在搭乘达美航空飞往俄罗斯的航班途中。就在迪卡普里奥眼前，飞机的一台发动机突然爆炸，机翼瞬间被火焰吞没。 机组人员关闭了发动机，并在纽约的约翰·肯尼迪国际机场进行了紧急降落。

在双人跳伞过程中发生的一起意外同样惊心动魄。 第一把降落伞缠在一起了，因此教练不得不将其解开并打开备用伞。然而，备用伞也没能正常展开：在他们急速向地面坠落的过程中，教练不得不在空中解开缠绕的降落伞。

教练甚至警告迪卡普里奥，由于着陆时速度过快，他可能会摔断双腿。最终两人都只受了些瘀伤。自此之后，这位演员再也没有跳过伞，据他本人所说，他开始更加害怕死亡。

这位演员的强迫症

莱昂纳多·迪卡普里奥生活中另一个鲜为人知的一面，是他多年来与强迫症（OCD）的斗争。据媒体报道，强迫性思维和重复性行为有时甚至会影响这位演员的工作。

例如，他很难避免踩到人行道上的口香糖印，或者只能从门洞里穿过一次。 2004年，迪卡普里奥曾透露，由于这些习惯，他有时光是前往片场就要花上近十分钟：他可能会折返，只为再次踩过某些特定的口香糖印。

与此同时，这位演员强调，他努力不让这种障碍主宰自己的生活。他回忆道，自己曾意识到某些行为的荒谬之处，并说服自己停止。

有时，他的助理和化妆师不得不陪同他前往片场，因为他可能会再次折返到门口，反复触摸门并穿过它好几次。

他自身患有强迫症的经历，在拍摄电影《飞行家》时也派上了用场。在这部电影中，迪卡普里奥饰演了同样患有这种疾病的美国企业家兼电影制片人霍华德·休斯。

迪卡普里奥——艺术品收藏家

除了演艺事业，莱昂纳多·迪卡普里奥还热衷于艺术，并拥有自己的收藏。2015年，《ARTnews》杂志首次将他列入“全球200位最具影响力的艺术收藏家”年度榜单。

这位好莱坞巨星不仅收藏当代艺术作品，还收藏漫画、珍本和化石。让-米歇尔·巴斯奎特的素描是这位演员最早的大额收购之一。

此后，迪卡普里奥的收藏中陆续出现了巴勃罗·毕加索、安德烈亚斯·古尔斯基、村上隆、埃德·鲁什等知名艺术家的作品。

由此可见，在电影领域之外，莱昂纳多·迪卡普里奥拥有诸多爱好，也经历过不少不寻常的经历。尽管享誉全球，这位演员依然十分注重保护隐私，并不太愿意透露个人生活的细节。

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