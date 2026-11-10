根据泽连斯基的法令，利沃夫历史博物馆被授予国家博物馆地位

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基授予利沃夫历史博物馆国家博物馆地位。国家元首于11月9日签署了相关第1103/2026号总统令。

该文件指出，该机构在保护文化遗产、研究和推广乌克兰历史、军事功绩及国家建设进程，以及塑造民族记忆和凝聚社会方面做出了重大贡献。

利沃夫州议会代理主席尤里·霍洛德称，这一决定是对几代博物馆工作者多年辛勤工作的应有认可。 他感谢总统对利沃夫地区及乌克兰博物馆界的支持，并向该馆现任及历任员工为保存独特馆藏所做的贡献表示感谢。 他表示，在俄罗斯企图摧毁乌克兰历史记忆与民族认同的背景下，博物馆的工作显得尤为重要，它有助于人们认识到国家为之奋斗的目标，以及将向后代传承什么。

关于授予该机构这一地位的倡议始于2024年3月——当时，利沃夫州议会议员首次向国家元首、政府及文化部提交了相关申请，强调了该机构的科研活动及其馆藏的价值。

利沃夫历史博物馆成立于1893年，是乌克兰最古老的博物馆之一。 其馆藏保存着超过37万件展品，包括手稿、古籍、历史武器样本、艺术品以及乌克兰和欧洲的其他历史文物。

谢甫琴科国家博物馆因俄罗斯对基辅的袭击而受损。

基辅的乌克兰侨民博物馆因俄罗斯袭击而受损。

俄罗斯的FPV无人机袭击了赫尔松的艺术博物馆。

关注我们在