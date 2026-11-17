11月17日，美国导演、编剧兼制片人马丁·斯科塞斯将迎来84岁生日。 在近六十年的电影生涯中，他创作了数十部剧情片和纪录片，荣获奥斯卡奖和戛纳电影节金棕榈奖，并成为好莱坞最具影响力的导演之一。 他的电影探讨犯罪、权力、金钱以及人的弱点，其中许多作品早已被视为电影经典。

在斯科塞斯的职业生涯中，与两位好莱坞巨星——罗伯特·德尼罗和莱昂纳多·迪卡普里奥的合作占据着特殊地位。 正是与迪卡普里奥的合作，为斯科塞斯带来了最高的票房收入。

与此同时，并非他所有最著名的影片都是商业大片。有些作品虽斩获了权威奖项，但在影院的票房收入却低于其制作预算；而另一些作品则恰恰相反，以相对较低的成本取得了成功。

UA.News将为您揭秘：马丁·斯科塞斯的哪些电影赚得最多，它们的制作成本是多少，这位导演与好莱坞一线巨星的合作经历如何，以及为何他被视为最具影响力的电影人之一。

马丁·斯科塞斯票房最高的电影

在职业生涯中，马丁·斯科塞斯既拍摄过成本相对较低的犯罪剧情片，也执导过预算高达数亿美元的大型历史题材影片。 为他带来最高票房收入的，是21世纪的电影，尤其是那些由莱昂纳多·迪卡普里奥主演的作品。

据电影票房数据库The Numbers数据显示，该导演最成功的商业作品仍是《华尔街之狼》。与此同时，其票房最高的影片还包括心理惊悚片、犯罪剧情片以及家庭冒险片。

《华尔街之狼》（2013）——3.898亿美元

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斯科塞斯票房最高的电影讲述了美国股票经纪人乔丹·贝尔福特的故事，他创立了斯特拉顿·奥克蒙特金融公司，并通过欺诈手段赚取了数百万美元。

莱昂纳多·迪卡普里奥饰演主角，约翰·希尔、玛格特·罗比和马修·麦康纳希也参演了本片。 该片制作预算为1亿美元，全球票房收入近3.9亿美元，并获得了五项奥斯卡奖提名。

考虑到影片的片长、露骨的场景以及年龄限制，其成功尤为引人注目。斯科塞斯成功地将这起金融诈骗案改编成了2013年好莱坞最卖座的影片之一。

《诅咒之岛》（2010）——2.995亿美元

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这部由莱昂纳多·迪卡普里奥主演的心理惊悚片讲述了联邦警长泰迪·丹尼尔斯前往一座与世隔绝的岛屿上的精神病院，调查一名女病人失踪案的故事。

马克·鲁法洛、本·金斯利和米歇尔·威廉姆斯也参演了本片。该片融合了侦探故事、心理剧和出人意料的情节转折。

该片以约8000万美元的预算创下了近3亿美元的票房收入，成为该导演在制作成本与票房收益比方面最成功的作品之一。

《背叛者》（2006）——2.897亿美元

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这部犯罪剧情片讲述了波士顿警方与有组织犯罪集团之间的对抗。剧情围绕一名卧底警察和一名黑手党线人展开，两人试图揭穿对方的真面目。

莱昂纳多·迪卡普里奥、马特·达蒙、杰克·尼科尔森和马克·沃尔伯格领衔主演。

该片制作成本约为9000万美元，全球票房收入近2.9亿美元。 除了商业上的成功，该片还为斯科塞斯赢得了首个奥斯卡最佳导演奖。该片共获得四项美国电影艺术与科学学院奖，其中包括最佳影片奖。

《飞行家》（2004）——2.084亿美元

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这部传记剧情片讲述了美国企业家、飞行员兼电影制片人霍华德·休斯的故事。莱昂纳多·迪卡普里奥饰演主角，生动展现了他的商业成就、雄心壮志以及心理问题。

该片的制作成本约为1.1亿美元。巨额开支主要用于复原历史飞机、布景、服装以及大规模场景。

该片全球票房超过2.08亿美元，并斩获五项奥斯卡奖，成为斯科塞斯最成功的传记片之一。

《纽约黑帮》（2002）——1.831亿美元

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这部历史犯罪剧情片讲述了19世纪纽约街头帮派之间的对抗。莱昂纳多·迪卡普里奥、丹尼尔·戴-刘易斯和卡梅隆·迪亚兹在片中担任主演。

该片是斯科塞斯与迪卡普里奥首次合作的长片。其制作预算约为9700万美元，全球票房收入超过1.83亿美元。

该片获得十项奥斯卡提名，但最终未获任何奖项。

《恐怖角》（1991）——1.823亿美元

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这部由罗伯特·德尼罗主演的心理惊悚片讲述了罪犯马克斯·凯迪出狱后开始追杀一名律师一家人的故事。

尼克·诺尔蒂和杰西卡·兰格也参演了该片。该片成为斯科塞斯职业生涯早期最成功的商业大片之一。

该片以约3500万美元的预算，在全球票房收入超过1.82亿美元。因此，其票房收入是制作成本的五倍多。

《时间守护者》（2011）——1.8亿美元

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这部家庭冒险片对于这位以犯罪剧情片闻名的导演来说，是一部颇为特别的作品。 剧情讲述了一名生活在巴黎火车站的小男孩，他逐渐揭开了与电影早期历史相关的秘密。

该片获得了11项奥斯卡提名，并斩获5项大奖。然而，其商业表现却要逊色得多。

在约1.8亿美元的制作预算下，其全球票房收入也约为1.8亿美元。

《花月杀手》（2023）——1.564亿美元

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这部历史犯罪剧情片讲述了20世纪20年代发生在俄克拉荷马州的一系列奥塞奇族原住民谋杀案。影片由莱昂纳多·迪卡普里奥、罗伯特·德尼罗和莉莉·格拉德斯通联袂主演。

该片制作成本约为2亿美元，全球票房收入约为1.564亿美元。

尽管商业表现较为平淡，但该片仍获得了十项奥斯卡奖提名，并成为近年来导演最受热议的作品之一。

票房数据根据The Numbers提供的数据四舍五入得出。由于对国际及重映场次的统计方式不同，该数据可能与其他电影票房数据库存在差异。

与德尼罗和迪卡普里奥的合作如何改变了马丁·斯科塞斯的职业生涯

马丁·斯科塞斯职业生涯的一大特色，便是他与罗伯特·德尼罗及莱昂纳多·迪卡普里奥长达数十年的合作。 正是这两位演员在导演许多最著名的电影中担任了主角，他们合作的作品不仅斩获了多项权威电影奖项，还创下了数亿美元的票房收入。

罗伯特·德尼罗是斯科塞斯的第一位长期创作搭档。他们的合作始于1973年的犯罪剧情片《恶街》，该片帮助两人在好莱坞崭露头角。

接下来具有里程碑意义的作品是1976年的《出租车司机》。 德尼罗在片中饰演特拉维斯·比克尔——一位在纽约担任夜班出租车司机的越南战争老兵，他逐渐与外界失去了联系。 该片荣获戛纳电影节“金棕榈奖”，并成为世界电影史上的经典之作。

1980年，他们共同打造了《愤怒的公牛》——一部关于拳击手杰克·拉莫特的传记剧情片。 为了这个角色，德尼罗大幅改变了外貌和体形，而他的精湛演技为他赢得了奥斯卡最佳男主角奖。

20世纪90年代，斯科塞斯与德尼罗继续合作，推出了犯罪剧情片《好家伙》和《赌城风云》。 这两部影片都展现了有组织犯罪的内部运作、黑手党的财务机制以及犯罪组织的逐步瓦解。

经过一段长时间的休整，两人于2019年再次合作，为Netflix打造了电影《爱尔兰人》。 阿尔·帕西诺和乔·佩西也参演了该片。2023年的《花月杀机》成为两人合作的第十部剧情长片。

与此同时，在21世纪初，斯科塞斯的作品中又出现了一位常客——莱昂纳多·迪卡普里奥。 他们首部合作的长片《纽约黑帮》于2002年上映。 当时，迪卡普里奥在《泰坦尼克号》之后已成为国际巨星，但他仍渴望拓展自己的表演领域。

2004年，两人推出了《飞行家》——一部关于美国企业家霍华德·休斯的传记剧情片。两年后，《无间道风云》问世，该片为斯科塞斯赢得了首个奥斯卡最佳导演奖。

随后取得的重大成功包括2010年的《禁闭岛》和2013年的《华尔街之狼》。 前者全球票房近3亿美元，后者则约3.9亿美元，成为该导演职业生涯中票房最高的影片。

斯科塞斯与迪卡普里奥的第六次长片合作是2023年的《花月杀机》。 该片首次让德尼罗和迪卡普里奥共同领衔斯柯塞斯执导的长片主演阵容。

由此，在50年的职业生涯中，斯科塞斯与罗伯特·德尼罗合作了十部剧情长片，与莱昂纳多·迪卡普里奥合作了六部。 前者帮助导演在犯罪剧情片领域形成了独特的个人风格，而后者则成为他在21世纪好莱坞大型项目中的主要合作伙伴。

2026年，斯科塞斯开始筹拍新片《夜幕之下》，莱昂纳多·迪卡普里奥和詹妮弗·劳伦斯将担纲主演。 该片上映后，将成为这位导演与迪卡普里奥合作的第七部剧情长片。

马丁·斯科塞斯的电影预算：从数百万到2亿美元

在近六十年的职业生涯中，斯科塞斯的电影预算增长了数十倍。如果说在1970年代他拍摄的都是相对低成本的影片，那么进入21世纪后，他开始执导预算超过1亿美元的项目。

例如，1976年《出租车司机》的制作成本约为190万美元。凭借这一预算，该片在全球票房收入约2850万美元，在当时堪称巨大的商业成功。

1980年的《狂牛》预算约为1800万美元，据记载全球票房为2340万美元。该片虽未成为票房大热，但后来被公认为该导演最杰出的作品之一。

1990年，《光荣男孩》的制作成本约为2500万美元。据The Numbers统计，该片全球票房约为4730万美元。21世纪初，电影制作预算大幅增加。 《纽约黑帮》的制作成本约为9700万美元，《飞行家》则高达1.1亿美元。成本的上涨源于宏大的布景、历史服饰、复杂的场景设计以及知名演员的加盟。

2006年的《叛徒》预算为9000万美元，2010年的《诅咒之岛》则为8000万美元。这两部影片的票房收入均约为其制作成本的三倍。 2011年的《时间守护者》是该导演最昂贵的项目之一。其制作成本约为1.8亿美元，全球票房收入也达到了约1.8亿美元。

与此同时，票房最成功的《华尔街之狼》的预算对于一部好莱坞大片来说相对适中——1亿美元。

斯科塞斯后期由流媒体公司出资的项目占据着特殊地位。2019年，Netflix推出了《爱尔兰人》。 据业内估算，该片的制作成本超过1.5亿美元。其中大部分开支与复杂的数字特效有关，特别是罗伯特·德尼罗及其他演员的返老还童技术。

2023年上映的《花月杀机》制作成本更为高昂。 据The Numbers数据显示，该片预算为2亿美元，而全球票房仅达1.564亿美元。不过，该片由Apple Original Films参与制作，在影院上映后便登陆了流媒体平台。 因此，其财务表现不能仅凭售出的电影票数量来评估。

马丁·斯科塞斯如何成为好莱坞最具影响力的导演之一

马丁·斯科塞斯是改变好莱坞犯罪剧制作方式的导演之一。 他摒弃了将角色简单划分为正反派的传统做法，转而通过犯罪分子、腐败金融家及其他具有争议性的角色自身的内心体验、动机和抉择来展现他们。

1976年的《出租车司机》成为他最重要的作品之一。这部讲述一名越南战争老兵逐渐与现实脱节的故事，荣获了戛纳电影节“金棕榈奖”。 此后，《愤怒的公牛》、《好家伙》和《赌城风云》进一步巩固了斯科塞斯作为心理与犯罪电影大师的声誉。

他导演风格的一大特色在于运用流行音乐、动态剪辑、长镜头以及画外独白。 例如，在《好家伙》中，观众通过罪犯本人的视角观察黑手党的生活；而在《华尔街之狼》中，主角则直接向观众发话。

与剪辑师特尔玛·斯昆梅克尔的长期合作，在塑造这一风格方面发挥了重要作用。 她凭借斯科塞斯执导的《愤怒的公牛》、《飞行家》和《叛徒》三部影片的剪辑工作，三次荣获奥斯卡奖。

与此同时，这位导演并不局限于犯罪题材。他还拍摄过宗教剧、历史片以及关于音乐的纪录片。 特别是，1978年他推出了记录乐队The Band告别演出的演唱会电影《最后的华尔兹》， 2011年，他推出了3D冒险电影《时间守护者》，该片斩获五项奥斯卡奖。

尽管享有国际声誉，但斯科塞斯本人长期未能获得美国电影艺术与科学学院颁发的最佳导演奖。 直到2007年，64岁的他才凭借电影《无间道风云》斩获了人生中的第一座“奥斯卡”奖。在其职业生涯中，他共十次获得该奖项的导演奖提名。

早在1997年，斯科塞斯就获得了美国电影艺术与科学学院颁发的终身成就奖。与此同时，他的活动范围早已超越了单纯的电影创作。

1990年，这位导演与史蒂文·斯皮尔伯格、弗朗西斯·福特·科波拉、乔治·卢卡斯等电影人共同创立了电影基金会（The Film Foundation）。 该组织致力于保护电影遗产，并协助修复老电影胶片。据该基金会官方数据，自成立以来，已有超过1100部电影经过修复。

斯科塞斯的另一大影响力在于，即使在制作预算高达1亿至2亿美元的影片时，他也能始终保持自己的导演风格。 他的职业生涯证明，复杂的作者式故事不仅能吸引好莱坞顶级巨星加盟，还能斩获权威奖项，并在全球票房中斩获数亿美元。

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