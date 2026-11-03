玛莎·叶夫罗西尼娜晒出了与军人丈夫蒂穆尔·克罗马耶夫的罕见合影

乌克兰电视主持人玛莎·叶夫罗西尼娜时隔许久首次分享了与丈夫蒂穆尔·克罗马耶夫（现服役于乌克兰武装部队）及儿子亚历山大的家庭合影。一家人共同在基辅州的野生动物园度过了一天。

“在这个充满彻底迷茫、让人不知如何在这片混乱中生存的世界里，我目前只发现了一个行之有效的秘诀——睡个好觉，暂时忘却一切。 理想情况下——三到四天。这样就能维持一两周的状态……这次简直是中了头彩——爸爸在家，还找到了一栋空置的小屋，”这位主持人强调道。

据玛莎·叶夫罗西尼娜介绍，这次家庭度假内容丰富。他们参观了当地的自然保护区，给动物喂食，还造访了一家鱼场。

“我们赶上了当地那座巨大的自然保护区的游览，给狼和骆驼喂了食，在鱼场看到了巨大的鲟鱼，还看了几部超棒的电视剧，睡得像熊一样香…… 基辅，我们准备好继续与你相伴了，”叶夫罗西尼娜写道。

玛莎·叶夫罗西尼娜和蒂穆尔·赫罗马耶夫结婚已逾20年。这对夫妇育有两个孩子——女儿娜娜和儿子亚历山大。

自俄罗斯发动全面入侵以来，蒂穆尔·赫罗马耶夫加入了乌克兰武装部队。由于丈夫服兵役，夫妻俩目前很少有机会共度时光。

这位主持人通过自己的Instagram主页分享了度假时的照片。

此前，奥莉娅·波利亚科娃首次公开回应了关于她与玛莎·叶夫罗西尼娜存在矛盾的传闻，并表示两人之间从未发生过争执。 与此同时，这位艺人坦言，由于双方都十分忙碌，最近她们之间的交流变得很少。

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