梅杰利斯呼吁联合国教科文组织停止将汗宫用于俄罗斯宣传

克里米亚鞑靼民族议会主席团谴责了俄罗斯占领当局计划于10月31日至11月1日在巴赫奇萨赖汗宫内举行的活动。

根据占领者的计划，他们将在那里设立“俄罗斯军队野战营地”，再现曾驻扎在克里米亚的军团的生活场景，并举办一场关于1853至1856年克里米亚战争的展览。

克里米亚鞑靼民族议会认为，此类活动是企图侵占克里米亚鞑靼民族的文化遗产，并美化俄罗斯帝国的政策。

该组织呼吁联合国教科文组织及其他国际机构采取行动，制止将该历史遗迹用于宣传目的。 此外，议会还致函乌克兰外交部，要求其发出正式抗议照会，并推动召开联合国教科文组织执行委员会特别会议。

可汗宫是格拉伊王朝克里米亚可汗们的旧居，建于16世纪。 这是克里米亚鞑靼宫殿建筑的独特典范，已被列入联合国教科文组织《世界遗产暂定名录》。

来源：雷法特·丘巴罗夫（Facebook）

克里米亚鞑靼民族议会主席雷法特·丘巴罗夫呼吁阿塞拜疆、哈萨克斯坦、 吉尔吉斯斯坦、土耳其和乌兹别克斯坦的领导人利用其与莫斯科的关系，争取释放被暂时占领的克里米亚地区的政治犯。

对暂时被占领的克里米亚实施彻底的进一步孤立，以及系统性地切断俄罗斯军队的燃料和电力供应，可能会迫使克里姆林宫坐到谈判桌前，或开始撤军。

在11年的占领期间，侵略国已向克里米亚迁移了超过100万本国公民。

关注我们在