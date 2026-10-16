“我并不习惯成为众人瞩目的焦点”：德米特里·泽祖林谈LATEXFAUNA的成功、为乌克兰武装部队开设的OnlyFans账号以及乡村生活

乐队 LATEXFAUNA 早已成为乌克兰独立音乐圈最具特色的存在之一。他们的音乐融合了慵懒的 Chillwave 风格、幽默与讽刺、独特的乌克兰语混合口语，以及令人过耳难忘的电影感意象。他们可以漫不经心地唱着关于毛茸茸的风、半人马或宇宙的故事，而这些看似荒诞的表达，总能凭借乐队独一无二的气质打动听众。

然而，在乐队主唱张扬、出格、有时甚至带有挑衅意味的舞台形象背后，是一个将平静、隐私和生活中简单的快乐看得高于一切的人。相比基辅快节奏的都市生活，德米特罗·泽祖林（Dmytro Zeziulin）更喜欢在乡村悠闲地生活；相比演出结束后的喧闹派对，他更愿意去公共澡堂；而比起时髦的新潮爱好，他更喜欢用老款 PSP 游戏机玩《FIFA》，或者骑着复古踏板摩托车兜风。

UA.News 与德米特罗·泽祖林进行了交谈，聊到了 LATEXFAUNA 标志性荒诞歌词的创作过程、他为何更喜欢乡村生活而非基辅的喧嚣、广告行业的工作经验如何帮助乐队，以及那些令人难忘的罗姆人笑话、北美芬太尼危机和他对故乡切尔卡瑟地区的热爱。

你曾多次谈到自己对澡堂的热爱，甚至把它称为自己的“绅士俱乐部”。这种爱好最初是怎么产生的？你在澡堂里遇到过最特别的事情是什么？

我真的特别喜欢去澡堂。喜欢到什么程度呢？我现在甚至正在建造自己的澡堂。毕竟，不是每次都有时间专门跑去某个地方。如果家里就有澡堂，那简直太爽了。

我对澡堂的热爱始于四岁那年。当时爸爸第一次带我去了塔尔内镇一家糖厂附属的澡堂。那地方简直像个恐怖片场景：黏糊糊的，地面湿滑。满屋都是下班后光着身子的男人，戴着帽子和手套，阴囊垂得几乎快到膝盖。他们在油腻腻的蒸汽房里用浴枝互相抽打，还不断往烧得滚烫的石头上浇水。

可奇怪的是，我居然喜欢得不得了！

我记得爸爸当时带着我四处参观：“这里是休息的地方，这里是蒸完之后跳进去泡水的地方，那边就是蒸汽房。”我们在蒸汽房里坐了一会儿，出来休息时，年仅四岁的我突然当着整个澡堂的人大喊：“爸爸，我还想回色情房！”所有男人顿时笑得前仰后合。

从那以后，我和爸爸几乎每周都去澡堂一次，每次一待就是四个小时左右。这种传统一直延续至今，成了我生活中不可分割的一部分。

对我来说，澡堂确实像一个绅士俱乐部。男人们聚在一起，讲故事、说笑话、聊新闻。有意思的是，这么多年来，我在那里几乎从未遇到过什么攻击性行为。也许是因为大家都光着身子，社会地位之类的东西自然而然就失去了意义。所有人都变得平等。你可以在那里待上五个小时，一分钟都不会觉得无聊。

所以，顺便说一句，我其实更喜欢公共澡堂，而不是私人澡堂。如果只是和自己的朋友专门约在一起，那完全是另一回事。公共澡堂有一种特殊的气质，有自己的氛围，也有形形色色的人物。

比如在塔尔内，当地的罗姆人经常来我们去的那家澡堂。他们早已在当地定居，完全融入了小镇生活：有人做生意，有人则经营着自己的各种门道。他们的幽默感简直独一无二。

有一次，一个男人问：“想不想听一个罗姆人的笑话？”大家都说：“来一个！”

他说：“一个罗姆男人准备去澡堂，让妻子把浴枝放进他的包里。到了澡堂，他打开包，发现里面装着妻子用来扫地的扫帚。”

就这样！

我们坐在那里，等着什么惊人的反转、结局或者包袱。结果什么都没有！整个笑话就这么结束了！可偏偏就是这样，反而让人觉得更加好笑。

而且，他们蒸桑拿时也特别有表演欲。我记得有个男人一边用浴枝猛抽自己，一边在蒸汽房里大喊：“啊——！这不是爱情，这是火辣辣的灼烧！”

现在，我在公共澡堂遇到的尴尬场面已经变成了另一种类型。和其他正常的顾客一样，我在那里完全不穿衣服。有时候，你正光着身子站在那里，突然有个男人走过来对你说：“哎，你不是 LATEXFAUNA 的那个主唱吗？能和你合个影吗？”

这时候，你只能站在那里，琢磨着到底该怎么满足这位粉丝的要求。

多年来，你一直在音乐、演出和相当普通的日常生活之间切换。对于那些只把你当作 LATEXFAUNA 主唱的人来说，你日常生活中最令人意外的事情是什么？

如果说有什么不太符合我这个年龄段男性形象的爱好，既让我自己觉得有趣，也偶尔让来家里的客人感到惊讶，那大概就是我的 PSP 了。这是一台老款掌上游戏机，而我至今还在上面玩《FIFA》。

这里面有个矛盾：我其实不喜欢足球。当然，我现在说出这句话，估计会有一半的哥们儿取关我，不过他们早就知道我的立场了。尽管如此，我却特别喜欢在游戏机上踢足球。

第二样东西是我的 Honda Giorno。这是一辆造型复古的老款日本踏板摩托车，完全保持着原装状态，虽然现在已经相当破旧，但依然能正常行驶。我经常骑着它在村子里转悠。它就像一个来自日本的小老头，虽然上了年纪，却依然能给我带来无穷的乐趣。

第三件我最喜欢的玩具，则是一辆老款 Mercedes-Benz SLK。这是一款双座敞篷跑车，来自梅赛德斯制造出那些美得令人惊叹的汽车的年代。小时候，我们曾在学校日记本的封面或者 Turbo 泡泡糖里的卡片上，痴迷地盯着这样的车看。

我的这辆车保养得非常好：红色真皮内饰、老派塑料部件，还有极具辨识度的设计。这是一辆特别有电影感的车，仿佛直接从一部20世纪90年代末或21世纪初的电影里开了出来。

我想，这辆车最让来我家做客的人感到惊讶。因为他们也许会期待看到摇滚音乐人典型的生活方式，结果却发现，一个成年男人正用 PSP 玩《FIFA》，骑着老款日本踏板摩托车在村子里兜风，还对自己的复古奔驰爱不释手。

LATEXFAUNA 的歌曲中充满了奇特的意象、词语和表达方式，这些已经成为乐队标志性风格的一部分。你们如何判断一个乍看荒诞的想法是否真的有效？有没有哪些内容最终被你们放弃，因为连你们自己都觉得有些过头了？

实际上，你可以花很长时间寻找合适的表达方式，反复斟酌不同的选择。但如果一个人有天赋，也有巧妙组合词语的本事，通常马上就能知道什么有效、什么无效。你不需要坐在那里反复纠结：“哎，这样写会不会很好？还是其实不太行？”你甚至不会产生这种疑问。从一开始，你就只想着写出一句精彩的歌词。写出来，看一眼，然后想：“哇，这句真不错！”事情基本就是这么发生的。

当然，这也受到经验的影响。比如学习乌克兰诗歌，以及聆听其他你喜欢的词曲作者的作品。所有这些都会逐渐塑造你对什么是好作品、什么不是的判断力。

当然，也有一些内容是我们最终决定修改的。例如，在歌曲《Surfer》中，原来的歌词不是“毛茸茸的风”，而是使用了一个更接近“长满毛发”的乌克兰语词汇。我们的第一任吉他手科斯佳说：“听着，这个得换掉。这个词听起来太恶心了。”我想了想，觉得他说得有道理。于是，原来的表达就改成了更有趣、也更有诗意的“毛茸茸的风”。

《Kentavr》这首歌里也发生过类似的事情。有一个词，我们的贝斯手觉得不太符合整首歌词的诗意。他说：“这里的一切都这么有诗意，偏偏这个词显得特别生硬。”我也同意他的看法。

我一直都愿意接受批评，尤其是来自乐队伙伴的批评。

现实生活中的德米特罗·泽祖林，与 LATEXFAUNA 歌曲中的主人公有多相似？你们之间最大的区别是什么？

从中学到大学，我们的乌克兰文学老师总是告诉我们：“永远不要把诗人作为艺术家本人，与作品中的抒情主人公混为一谈。”这里也是完全相同的道理。

当然，我个人的一些经历和感受可能会进入歌曲。但 LATEXFAUNA 的抒情主人公可能飞向太空，可能成为牛仔、美洲原住民，也可能变成任何其他角色。我们的作品里有很多不同的逃避现实的世界，而我当然不会真的过着那些角色的生活。

与此同时，我们也有一些抒情歌曲，其中大量内容直接来自我自己的经历和情感。

但总的来说，理解 LATEXFAUNA 的任何一首歌，都应该把它看作一幅拼贴画，由不同的心理状态、情绪、人生片段以及流行文化中的各种元素共同组成。

你曾说过，有时候 LATEXFAUNA 的一首歌只是从一句偶然冒出来的话或一段旋律开始，之后才逐渐发展成完整的故事。你生活中最奇怪或最偶然的什么事情，最终成为一首歌的灵感来源？

我觉得，最能说明这个过程的例子就是我们的歌曲《Lime》。

最开始，我写下了一句歌词：“关于你的一切都让我满意，尤其是七月。”然后我心想：“天哪，这写的都是些什么鬼东西！”但后来我又在脑子里反复念了几遍，突然觉得：“等等，这其实还挺棒的！尤其是七月，尤其是七月……”

接下来，一切似乎自然而然地开始成形。我把这句话拆开、展开，歌词几乎是在无意识中流淌出来的。最终，我们最美的歌曲之一，就这样从一句乍看毫无意义的话中诞生了。

长期保持合作的乐队通常会形成自己的内部语言。LATEXFAUNA 有没有一些用了很多年、但外人几乎不可能理解的笑话或表达方式？

首先，我们的成员阵容并不是从一开始就一直保持不变。这些年来，我们换过两位成员。不过，是的，我们当然有一本完整的内部词典。

比如，我们的吉他手伊利亚·斯卢昌科（Illia Sluchanko），他的姓氏衍生出了一个词：“sluchanstvo”。它形容一种极度丢三落四、手忙脚乱的状态：东西不断从手里掉下来，整个人陷入无穷无尽的混乱，一会儿忙着给 IQOS 充电，一会儿又去切换吉他效果器，最后甚至可能在登台前把吉他忘在一边。这就叫 sluchanstvo。

我们当然也有各种绰号。比如，大家可能叫我 Zeziulexus 或 Ziziukin。而不知道为什么，我们把色情内容称为 Deutsche Welle。

我们还有一些演出传统。例如，如果吉他手伊利亚开始弹 Fatboy Slim 的《Ya Mama》，这首歌也常被人称为《Push the Tempo》，那么我就必须跳一段地板霹雳舞，并定格做出一个 freeze 动作。

或者，如果我在演出中途“放出了公鸡”——这是音乐圈的一种说法，指唱歌时突然破音——我就会立刻摆出一个标志性姿势：一只手比出鸡冠，另一只手比出尾巴。

我们还有一个说法，叫“来一下布柳克”（give Bulyuk）。意思是买下一件完全没有必要、根本无法合理解释的东西。这个说法来自我们的贝斯手亚历山大·布柳克（Oleksandr Bulyuk）。有一次，他没有任何客观理由，却又买了一把和自己已有的贝斯完全相同的乐器。他只是想再买一把一模一样的，只不过要红色的。所以，当你花钱买了某件完全不需要的东西时，我们就说你“来了一下布柳克”。

此外，还有“棕色音符”这个说法，意思就是某个人彻底搞砸了。

还有，我们有时会在路上编一些带有俄罗斯监狱黑话风格的香颂歌词。这是一种极其低俗、充满监狱文化气息、而且脏话连篇的音乐。之后我们偶尔会唱给朋友听。有人喜欢，有人不喜欢。不过，歌词内容我大概就不在这里引用了。

演出结束后，你们经常和粉丝交流。哪一次与粉丝的相遇让你印象最深刻？

演出结束后，人们经常告诉我们，他们只会在听着我们的音乐时做爱。类似的故事，我们已经听过很多了。但有一次，一对夫妇带着一个大约六岁的孩子走过来，对我们说：“我们就是听着你们的音乐怀上她的。”这大概是最令人难忘的相遇之一。

其实，有趣的故事实在太多了，根本没办法全部记住。

尤其让我们感到欣慰的是，乌克兰的国防军战士会告诉我们，他们在阵地上或者执行战斗任务之前听 LATEXFAUNA。他们说，我们的音乐能帮助他们平静下来，让自己保持清醒、稳住心态。这对我们来说非常珍贵。

粉丝也经常送给我们各种各样的纪念品：手绘肖像、自己制作的粉丝周边，以及其他物品。我们总是很乐意把这些礼物带走，之后统一收藏在工作室里。

加入 LATEXFAUNA 之前，你曾从事市场营销工作。如今，你在多大程度上能够将乐队的创作与营销区分开来？有没有发生过这样的情况：乐队一个临时冒出来的点子，最终比精心策划的广告活动效果更好？

实际上，我现在仍然负责 LATEXFAUNA 很大一部分营销传播工作。各种创意构想、演出宣传、海报设计、推广活动，我都深度参与其中。所以可以说，我在乐队里扮演着创意总监的角色。

我在广告行业积累的经验在这方面帮了我很多。例如，当某个品牌找到我们，希望开展合作时，我们不会把自己单纯看作一个媒体平台，认为品牌只要在这里展示产品，就能获得一定数量的受众曝光。

我们的做法更像一家广告代理公司。我们会准备完整的创意提案，努力理解品牌的商业目标和传播任务，寻找与消费者相关的洞察，提炼核心信息，并提出一个能够让品牌自然融入我们世界的创意概念。

对我来说，最重要的是，合作既要符合品牌的定位，也要符合 LATEXFAUNA 自身的定位。如果只是机械地把产品塞进音乐视频或者社交媒体帖子里，观众马上就会感到不自然。但如果能够找到品牌个性与艺人特质之间的共同点，就可能创造出远比普通广告植入更有意思的东西。

我一直认为，优秀的营销和优秀的创作有很多共同之处。两者都需要与人的情绪、文化符号和联想打交道，并努力创造出能够留在人们记忆中的东西。

不过，两者也存在一个根本区别。在广告领域，你通常从一个具体目标出发，再寻找创意解决方案。而在音乐中，你可以反过来：先产生一个完全不合逻辑的想法，然后才逐渐明白它为什么有效。

所以，我觉得没有必要把 LATEXFAUNA 的创作和营销严格分开。对我而言，它们是两门紧密相连的学科，能够很好地相互促进。关键在于，营销应该帮助音乐找到自己的听众，而不是开始规定音乐本身应该是什么样子。

切尔卡瑟地区经常出现在 LATEXFAUNA 的歌曲中，从当地语言到具体的地点和意象，无处不在。是什么让你至今仍与塔尔内和切尔卡瑟地区保持如此紧密的联系，并不断在音乐中回到这些地方？

我一直觉得，自己能够在那里出生和长大，实在是太幸运了。切尔卡瑟地区是乌克兰一个美得令人惊叹、却又被严重低估的地方。很多人以为那里只有一望无际的田野，但事实完全不是这样。

那里的自然风光非常美丽，人们也很有意思，当地方言极具特色，人们还有独特的思维方式。而且，当地人本身就非常多样，这一点也特别有趣。

有一次，“哈什奇”（Khshchi）项目的沃瓦在一次采访中说，切尔卡瑟地区是乌克兰保留本土文化特色最完整的地方，是最具乌克兰特色的乌克兰。我非常认同他的说法。

我认为，自己成长过程中看到的那些风景，在很大程度上塑造了我的世界观和审美。例如马科捷尔奇克，以及戈尔达希夫卡村。那里有雄伟的悬崖耸立在希尔斯基季基奇河上方。这些地方都是我童年生活的一部分。

因此，我总会不断回到这些地方，也会在创作中重新触及它们。对我来说，这些地方是非常棒的灵感来源。尤其是如今，很少有人真正谈论这些地方和当地文化。我很喜欢自己拥有这样的成长经历，能够从中汲取养分，并把它们融入音乐之中。

既然那里那么美，我为什么不回去呢？

LATEXFAUNA 曾经开设过 OnlyFans，后来还利用这个平台为乌克兰武装部队筹集资金。在你们尝试过的各种实验性和非传统创意中，有没有哪一次让你们自己都开始怀疑：是不是玩得太过火了？

我们开设 OnlyFans 完全是为了给乌克兰武装部队筹款。不过，最近我们确实有点顾不上这个项目了，因为我们实在没有足够的时间、精力和资源去运营 OnlyFans，还要为它专门制作其他平台上看不到的独家内容。

当然，我们计划重新启动这个项目。只是现在所有人都忙得不可开交，我们正生活在一个极其艰难的时期，所以 OnlyFans 暂时搁置了。

不过，这确实是一个非常棒的平台，我们曾经通过它为乌克兰武装部队筹集了相当可观的资金。这些钱被用于购买 Mavic 无人机、装备和发电机。因此，这并不只是一次标新立异的尝试，而是我们借助这个平台组织起来、切实帮助军人的具体行动。

顺便说一句，我们在 OnlyFans 上发布的所有内容都相当得体。没有任何东西会让我们今天回想起来感到羞耻。

你曾说过，自己不太喜欢别人近距离接触或过度关注你。但 LATEXFAUNA 的演出又要求你与观众保持非常近的距离。当自己成为关注的中心时，你是什么感受？这些年来，你对这种关注的态度发生过变化吗？

首先，舞台在你和观众之间形成了一定的距离。你知道所有人的目光都集中在自己身上，但与此同时，你又处于相对安全的位置，可以掌控局面，也能够主导整个过程。

这里存在一个矛盾。一方面，我喜欢舞台，因为我从小就开始表演。另一方面，每一场演出对我来说都是一种压力。当然，我并不喜欢压力本身。但这种压力与观众的关注关系不大，更多来自演出这个过程本身。

但如果别人直接在近距离关注我，我就会感到有些不自在。比如有人在街上认出我，走过来自我介绍，或者要求合影。倒不是说我讨厌这些事情——我总是很乐意合影、签名，也从来不会摆出一副高高在上的架子。只是每次遇到这种情况，我都会有点尴尬。

原因在于，我天生就是一个比较害羞、内向的人。比如以前换工作时，我总是很难迅速融入新的团队。我需要很长时间才能适应周围的人，也不太爱说话。我的同事刚开始可能会想：“这家伙到底怎么回事？僵得像拉紧的手刹一样，坐在那里紧张兮兮的，也不跟任何人说话。”

我从来不习惯刻意吸引别人的注意。从大学时代起，我就特别讨厌那些爱出风头的人——他们总是想方设法让自己成为关注的中心。这样的行为一直让我很反感，甚至让我在心里感到一阵尴尬和不适。也许正因为如此，我自己才会本能地避免这种行为。

所以，对我来说，作为舞台上的艺人受到关注，与作为普通人在日常生活中受到关注，有着很大的区别。在舞台上，我是在完成一项从小就习惯了的工作。而离开舞台后，我依然是那个害羞、内向的人。当陌生人走过来找我搭话时，我还是会觉得有些不自在。

你不止一次提到自己喜欢在乡村生活。乡村生活能给你什么，而这些东西在基辅找不到？这些年来，你自己的日常生活方式又发生了多大变化？

城市生活中，我最讨厌的就是星期一早晨。周末刚结束，早上六七点钟，你就已经感受到周围所有的忙乱：无轨电车、公交车、四处奔走的人群，所有人都在赶时间，整个城市充满了无休止的忙碌和奔波。这真的让我烦透了。

但在乡村，你醒来后望向窗外，会看到雪花静静地飘落在院子里。一天就这样以完全不同的方式开始了。你能够更加平静地进入工作节奏。

你可以马上出门跑步，也可以去锻炼。这里的运动场不是挤在某个住宅小区中间，而是在森林旁边的体育场里。你还可以去采蘑菇，然后直接把它们煎了吃。

周围有大片空间。你想去池塘就去池塘，想去河边就去河边，也可以在森林和草地间散步。那你在奥博隆区能去哪里呢？当然，你可以去公园走走，但感觉终究完全不同。

另一个巨大的优势是安静。如今，在持续遭受炮击的情况下，我在乡村生活也觉得安全得多。

此外，回到刚才的话题，这里需要与人打交道的场合也少得多。这对我非常重要。因为每天在电梯里、商店里、公共交通工具上与人接触，实际上都会消耗很多精力。而在村子里，这样的情况少多了。

在这里，时间仿佛流逝得更慢，生活节奏更加从容，甚至连呼吸都变得轻松了。

我根本就不是一个喜欢城市生活的人。我不喜欢城市，一点都不喜欢。

你们在演出时收到过哪些特别的礼物？这些东西后来都去了哪里？

我前面已经提到，大家经常送给我们各种肖像和手工制作的物品，有时还会把胸罩扔上舞台。一方面，这些事情本身并不算特别惊人；另一方面，每一件东西都有自己的独特之处，都可以算是一件纪念品。

比如，有人会送来一只用丙烯颜料画着我们脸庞的小盘子，也有人送来粉丝自己画的肖像或手工纪念品。我们会把这些东西全部带走，收藏在工作室里。

至于有没有什么礼物让我们当场震惊得目瞪口呆，我一时还真想不出来。很难挑出某一件特别的礼物。大家还经常邀请我们在演出结束后一起出去玩。不过，我们当然从来不去，因为那不符合我们的风格。

没说出口的事情，就让它继续留在沉默中吧。就这样好了。

你们在美国巡演期间去了很多城市。美国有哪些地方与你出发前的想象完全不同？

我们的美国巡演大约是在三年前。最让我感到意外的，首先就是洛杉矶。我们习惯在电影中看到的那座城市，与现实中的洛杉矶完全不同。现实中的它显得相当破败、杂乱。

总体而言，美国并没有给我留下特别深刻的印象。可能是因为我以前去过那里，所以这次没有什么令人惊叹的新鲜感。美国就是美国，加拿大就是加拿大。

我最喜欢的是西雅图。那里的自然环境与城市空间融合得非常好。天气相当严酷，树木高大粗壮，整座城市有一种特别的氛围。不知道为什么，这座城市给我留下的印象最深。

真正让我们震惊的则是温哥华。我们去到了一个城区，那里有大量深受严重毒瘾困扰的人，就在市中心的街道上。有人躺在人行道上，身体僵在各种不自然的姿势中，处于严重的药物 intoxication 状态。这一切都与芬太尼危机有关。我觉得，在乌克兰，我们对这场危机的严重程度其实了解得非常少。

眼前的景象让我们所有人都感到恐惧。你亲眼看到一场真正的毒品流行病，就发生在一座大城市的中心。至少在乌克兰，我从未见过规模如此惊人的场面。这让你意识到，那里的一切远不像外界想象的那么美好。当然，说到底，世界上没有哪个地方的一切都完美无缺。

但我完全不想住在美国。那里的规则不同，人也不同，人与人之间的交往文化也不同。我不太认同那一套，也不想把自己的一生都花在适应那些规则、调整自己以融入当地生活上。

欧洲对我来说亲近得多。我们去欧洲的次数更多，而且我更喜欢那里的许多城市。比如西班牙，还有布拉格，我们在那里举办的演出总是很成功。至于阿姆斯特丹，大家都对它赞不绝口，不过不知道为什么，我个人就是不太喜欢那里。

不过，总的来说，当你去过越来越多的国家，就会逐渐明白一件事。虽然这么说听起来可能有些夸张，但除了乌克兰，我不想在其他任何地方生活。

因为当你真正看过世界，就会开始注意到，实际上我们有很多事情做得更好，也有很多系统在乌克兰运转得更加顺畅。对我来说，乌克兰简直就是梦想中的国家。我们只是需要某些混蛋别再妨碍我们就好了。

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