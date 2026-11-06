2027年欧洲歌唱大赛的国家选拔赛收到的报名数量比去年减少了近一半

“公共广播公司已收到217份申请，申请参加‘2027年欧洲歌唱大赛’的国家选拔赛。 在2026年9月15日至11月2日（含）期间，通过eurovision.ua网站接收的申请中，共有201位艺术家提交了申请”，乌克兰公共广播公司（Suspilne）在公告中表示。

据悉，共有153名独唱歌手和48支乐队报名参加2027年国家选拔赛，此外，申请名单中还有8名曾参加过往届“欧洲歌唱大赛”国家选拔赛的音乐人。 此外，提交申请的不仅有乌克兰人，还有来自荷兰、英国、挪威和捷克的艺术家。

接下来，根据初选结果将确定一份长名单，入选者将继续参加全国选拔赛，并将在11月24日前被邀请与“公共电视台”签订合同。

入围长名单的选手必须参加由音乐制作人德米特里·舒罗夫主持的试音，且必须亲自出席。

“在AI生成的和声与管弦乐伴奏的衬托下，这些由众多音乐人倾注心血的歌曲显得更加独具特色。 在初选阶段，我们将共同对歌曲进行润色，确保其符合欧洲歌唱大赛总决赛的水准和规则，”该电视台援引制作人的话说道。

随后，将在入围长名单但未能进入决赛名单的参赛者中进行在线排名投票，以此确定另一位决赛选手。

国家选拔赛的冠军将于2027年2月根据评委和观众的投票结果产生。

来源：公共电视台