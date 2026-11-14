我们已经习惯了快节奏的内容：社交媒体上的短文和短视频。在此背景下，厚重的书籍显得颇具挑战性。它们需要更多的时间、更高的专注力以及更强的毅力。 然而，文学研究者恰恰认为这类作品最引人入胜，因为它们能够改变叙事的形式本身，并展现出语言、时间与记忆所能达到的境界。 而成功读完这些作品的读者，往往表示此后不仅看待普通书籍的方式发生了变化，对整个人生的看法也焕然一新。

但这类巨著往往仅因其庞大的篇幅和预示的复杂性而令人望而生畏。它们完全可以被读完，但请做好付出非同寻常的毅力和专注力的准备。 一本艰深的书，就是那种能彻底改变你对阅读这一概念理解的文本。人们会一读再读这类小说，甚至持续数十年。

究竟哪些作品被视为最难的？它们讲述了什么？又是否值得去读？UA.News编辑部整理出了全球最难的7部小说，它们甚至对经验丰富的读者来说都是一种挑战。更多详情请见我们的报道。

《尤利西斯》

作者：詹姆斯·乔伊斯

体裁：现代主义小说

这部超过700页的小说中发生的一切，都浓缩在一天之内。1904年6月16日，在都柏林，广告代理莱奥波德·布卢姆吃午饭、参加葬礼，思念着妻子和那个已不复存在的家。 同一天，年轻的教师斯蒂芬·达达勒斯正试图寻找自我。表面上看，似乎并没有发生什么史诗般的大事。

这部作品历经约七年创作，于1922年在巴黎出版。 作者认为布卢姆是世界文学中唯一真正全方位的主人公。而6月16日这一天的选择并非偶然。据广为人知的故事，正是那天，乔伊斯第一次与未来的妻子诺拉约会。

《尤利西斯》的复杂之处在于，每个章节都采用不同的写作风格：有的呈现为主人公的意识流，有的采用报纸标题的形式，有的则以问答形式展开对话。 文本中充斥着对荷马、莎士比亚、天主教礼仪及爱尔兰历史的隐喻，若无注释，其中部分内容仅凭字面意思根本无法理解。全书以一段几乎没有标点符号的独白收尾。



《追忆似水年华》



作者：马塞尔·普鲁斯特

体裁：史诗小说、心理小说

这是一部关于时间，以及试图丈量时间之人的小说。马塞尔·普鲁斯特在生命的最后几年几乎足不出户，闭门创作，最终这部作品被载入《吉尼斯世界纪录》，成为世界上最长的小说。 试想一下：七卷本，超过四千页，逾200个角色。1913年，普鲁斯特自费出版了第一卷，因为出版商们一直拒绝他的作品。最后三卷，作者未能将其完善至最终定稿。 1922年他去世后，由其兄长负责将书稿整理出版，整套作品直至1927年才完整问世。

本书的核心思想是“无意识记忆”：这是普鲁斯特本人创造的术语。过去不会因命令或意愿而浮现，这需要某种触发器（声音、气味、味道），才能让人沉浸于回忆之中。 在这部史诗的开篇，这种触发器便是浸泡在椴树花茶中的“玛德琳”饼干的味道。它成为记忆的强大驱动力，向我们揭示了主人公在孔布雷小镇度过的整个童年。 一种味道便将那个被遗忘的世界——巴黎的沙龙、爱情与嫉妒——重新唤回。

此处的难点在于叙事的规模与节奏。作者对感官体验的描写如此细致入微，以至于并非每个人都能承受如此汹涌的回忆与描述洪流。情节几乎没有推进，叙事完全随联想自由流淌。 有些句子甚至绵延整整一页（！），而第一卷开头的一句话竟长达近600个单词。然而，这部系列作品却能轻松地让深思的读者“脚踏实地”，甚至感到心安。



《引力彩虹》



作者：托马斯·品钦

体裁：后现代主义、讽刺、百科全书式小说

1944年的伦敦。德国的V-2火箭以超音速飞行，因此先听到爆炸声，随后才听到呼啸声。 美国中尉泰隆·斯洛夫特罗普注意到一件奇怪的事：他情爱经历的地点，似乎与火箭弹袭击的地点不谋而合。 随后，长达数百页的偏执狂想拉开序幕：间谍、科学家、阴谋、歌曲，甚至还有一只名叫拜伦、具有自我意识的电灯泡。

对于文学研究而言，这部小说成为创立新类别的契机。 爱德华·门德尔松将其称为“百科全书式的叙事”，并将其与但丁的《神曲》、塞万提斯的《堂吉诃德》、歌德的《浮士德》以及梅尔维尔的《白鲸》 。在他看来，这些著作都试图囊括整个文化的知识。正是这部于1973年3月出版的书，引发了文学奖史上最著名的丑闻之一： 普利策奖评委会曾一致推荐该书，但评奖委员会却否决了这一决定，称该作品“难以卒读”且“有伤风化”。1974年，该奖项的虚构类小说奖最终无人获奖。

但为何这部作品会被认为不配获奖？很大程度上是因为作品本身的宏大格局以及作者在措辞上的放肆。 这部小说长达约760页，拥有数百个角色，且体裁在叙述中不断变换：喜剧、间谍故事、科幻、历史、音乐剧。而主线剧情几乎不存在。



《无尽的玩笑》

作者：大卫·福斯特·华莱士

体裁：后现代主义、悲喜剧

沃尔斯于1986年至1989年间开始创作这部作品，并于1996年以33岁之龄出版，此前他同意将手稿删减约250页。 全书共1079页，其中约96页为书末的388条注释，部分注释还附有独立的脚注。 情节由几条交织的线索构成，事件并非按时间顺序展开，而开篇提出的问题，其答案往往要到数百页之后才会揭晓。尽管篇幅庞大，但这却是一部既诙谐又令人心酸的作品。 该书入选了1923–2005年最佳英语小说榜单，发行量已超过一百万册。读者未必需要完全理解书中发生的一切，最好只是充分沉浸于其中的幽默之中。

故事发生在未来北美，那里以企业赞助商的名字来命名年份。主人公们生活在两个地方：网球学院和成瘾者康复中心。 而围绕这一切的，是一部神秘电影的故事，它如此引人入胜，以至于观众会对其他一切失去兴趣。简而言之，这是一部关于对娱乐、毒品、体育和关注成瘾的小说。



《跳房子》

作者：胡利奥·科塔萨尔

体裁：反小说、实验性散文

这是阿根廷人奥拉西奥·奥利维拉的故事。他居住在巴黎，爱上了神秘的玛格，随后又回到了布宜诺斯艾利斯。 故事的核心是自我探索、与朋友的无尽交谈、音乐、哲学以及内心的混乱，其中爱情与孤独交织成一个整体。

本书以《使用说明表》开篇，并提供了两种阅读方式。第一种：从第1章读到第56章，读完后可以安心停下来。 第二种：从第73章开始，在全部155章中“跳读”，这条路线最终会陷入第58章与第131章之间的无限循环。 作者将最后99章称为“非必读章节”，但前几部分问题的答案恰恰隐藏在其中。文本呈碎片化特征，由主人公以意识流的方式书写，因此并不存在所谓的“正确”阅读方式。

科塔萨尔将这本书称为“反小说”，并设想读者不仅要阅读这本书，还要与他共同构建这部作品。格雷戈里·拉巴西的英文译本曾荣获美国首届国家图书奖翻译类奖项。 这是一部游戏般的小说，这本身就非常独特且引人入胜。



《没有特质的人》



作者：罗伯特·穆齐尔

体裁：哲学小说、现代主义

1913年8月，维也纳。奥匈帝国正筹备庆祝弗朗茨·约瑟夫统治七十周年，为此成立了“平行行动”委员会，负责构思一项配得上这一重要日子的活动。 穆齐尔戏称这个国家为“卡卡尼亚”（源自“帝国与王国”）。 32岁的数学家乌尔里希——一位“无特性之人”——穿行于这个社会之中，目睹着这个自以为稳定不移的世界正步入灾难。

情节不断过渡到对心理学、哲学、政治和历史的思考，评论家们将这些思考比作独立的理论体系。 据穆齐尔在1926年的一次采访中所言，他致力于“对世界的智力掌控”。作者花了大约20年时间创作这部作品，但它最终仍未完成。 作者于1942年去世。正文约有1130页，而1995年出版的包含遗作材料的完整英文版甚至多达1774页。试想一下这般宏大的规模！

《喧哗与骚动》

作者：威廉·福克纳

流派：现代主义、南方哥特式

这是一部讲述密西西比州康普森贵族家族衰落的故事。故事的核心人物是凯迪：一个被兄弟们以不同方式既爱又恨的女孩。 本书由四部分组成，每部分由不同的叙述者讲述：班吉、昆汀、杰森，而在结尾处，叙述者则是作者本人。 第一部分的时间设定在1928年4月7日，由本吉叙述——他是一位33岁、患有智力障碍的男子。他无法区分“过去”与“现在”，因此读者会在毫无预兆的情况下在不同时代之间来回跳跃。 作者用斜体标注了这些时间跳跃，甚至曾打算用不同颜色的墨水印刷不同时间段的内容，但遭到了出版商的拒绝。 凯迪本人在书中并未讲述任何章节：她的兄弟们在书中提及她，而读者则需从零散的叙述片段中自行梳理事件的时序。

1929

年，评论界对此书意见分歧：一部分人认为这本书独一无二且杰出，另一部分人则认为它故作晦涩，有时甚至令人困惑。 福克纳本人最喜爱这部作品，称其为最辉煌的失败，并表示凯迪是他心目中的挚爱。 读者可以将这本书视为一场调查来阅读，因为每个兄弟眼中的真相各不相同，而真实的画面只能由读者自己拼凑出来。

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