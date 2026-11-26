女演员娜塔莉娅·德尼森科谈到了与丈夫尤里·亚罗申科之间的嫉妒问题。据她透露，尽管彼此信任且感情深厚，但两人心中都存在嫉妒之情。

德尼森科指出，丈夫给予她足够的关注，因此从未让她产生过怀疑。与此同时，尤里也会对她感到嫉妒，因为他认为其他男性可能会试图吸引她的注意。

娜塔莉娅本人也坦言，自己会因为丈夫的个人魅力和吸引力而嫉妒他。据这位女演员介绍，尤里虽然相当谦逊，但即使不刻意表现，也能自然地吸引女性的目光。

“他相当谦逊，有时只是静静地站着，所有女性就会主动说：‘你好！’——然后向他走去，”德尼森科说道。

这位女演员认为这种轻微的嫉妒完全是自然而然的，并将其归因于想要与所爱之人保持特殊情感亲密关系的愿望。

“当不想与任何人分享所爱之人时——不仅在身体上，更在情感层面——我觉得这对人的灵魂来说是自然而然的。我们都渴望亲密，因此不愿与他人分享这种亲密，”娜塔莉娅指出。

娜塔莉娅·德尼森科解释了为何在战争期间没有离开乌克兰。

娜塔莉娅·德尼森科的丈夫讲述了自己罹患重病以及在乌克兰武装部队服役的经历。

女演员娜塔莉卡·德尼森科推出了新独角戏《女人沉默不语的是什么？》。首演当晚，剧场座无虚席。

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