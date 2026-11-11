Netflix公布了《艾米丽在巴黎》最终季的首批剧照

流媒体平台Netflix发布了电视剧《艾米丽在巴黎》第六季的首支预告片，该季也将是该剧的最终季。由莉莉·柯林斯领衔主演的这部剧集最终季定于12月24日首播。

视频中回顾了前几季的精彩片段，以及艾米丽·库珀和她的好友明迪·陈（由阿什莉·帕克饰演）的种种冒险经历。 除了熟悉的画面外，预告片中还出现了新场景，特别是女主角们前往希腊的旅程。

剧情方面，在最终季中，艾米丽将不得不就事业和个人生活做出重要抉择。由于工作上的困难和感情关系的变化，她开始思考自己想要在哪里规划未来。

卢西恩·拉维斯康特（饰演阿尔菲）、布鲁诺·盖里（饰演卢克）、塞缪尔·阿诺德（饰演朱利安）和威廉·阿巴迪（饰演安托万）也将回归，在最终季中继续饰演各自的角色。 演员阵容中还将包括饰演简公主的明妮·德莱弗。

回顾第五季结尾，艾米丽与她的意大利男友马尔切洛（由欧根尼奥·弗朗切斯基尼饰演）分手了。在此之前，女主角曾搬到罗马，试图让两人的关系更进一步。

该剧主创达伦·斯塔此前透露，第六季将涵盖多个欧洲取景地。剧组特别关注了希腊。

“本季我们走访了多个地点，希腊正是我们非常希望展现其全部魅力的国家之一。这正是欧洲魅力的一部分：你总能轻松抵达另一个独特的地方，接触新的文化或开启新的冒险，”他说道。

斯塔尔表示，他希望观众能感觉自己仿佛是艾米丽旅程中的一员。

电视剧《艾米丽在巴黎》自2020年起在Netflix播出。剧情讲述了一位美国女性搬到法国首都，在一家营销公司工作，并努力平衡事业、友谊和恋爱关系的故事。

来源：《People》杂志。

在第四季大获成功后，《外交官》将推出续集。

电视剧《艾米丽在巴黎》的女主角身着乌克兰品牌BEVZA的连衣裙

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