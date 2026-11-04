伊拉里昂·帕夫柳克的新小说在拍卖会上以超过10万格里夫纳的价格售出

11月1日，在日托米尔举行的“库尔干与阿格雷加特”乐队演唱会上，抽奖送出了作家伊拉里昂·帕夫柳克尚未出版的书籍两本。

这两本书分别以5.8万和5万格里夫纳的价格成交。拍卖所得全部款项将捐赠给乌克兰武装部队。

这部新小说的书名定为《伊莱莎出了点问题》。据作者介绍，这是一部科幻小说，他在服役期间花了大约一年时间创作。

为慈善拍卖特别制作了30本编号版样书。该书的正式出版日期及发售时间尚未公布。

来源：Chytomo

BBC News乌克兰频道公布了“BBC 2026年度图书奖”的长名单。今年共有41本书入围三个奖项类别。

巴基斯坦《黎明报》（Dawn）刊登了美国作家贾雷德·戴蒙德新书《利润、先知、教练与国王：（何时）领导者能带来改变》（Profits, Prophets, Coaches, and Kings: (When) do Leaders Make a Difference）的书评。 在这本书中，这位普利策奖得主探讨了在何种情况下，个别领导者能够改变社会、国家、商业和体育的发展。

英国作家乔安·罗琳向曾在俄罗斯被囚禁四年的乌克兰海军陆战队员亚历山大·伊万诺夫寄去了一封信和一本亲笔签名的书。 在被囚期间，他向战友们复述了《哈利·波特》系列的全部七本书，这些内容他几乎都背得滚瓜烂熟。2026年5月，这位捍卫者获释，并回到了家乡。

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