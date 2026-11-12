2027年谢甫琴科奖候选人长名单已公布

乌克兰塔拉斯·舍甫琴科国家奖委员会公布了2027年度该奖项的初选名单，其中包括14个奖项类别的110部作品。 今年，奖项类别中新增了“建筑艺术”这一提名。

在“音乐艺术”类别中，入围者包括凭借专辑《帕米娜》入围的歌手菲利普·科利亚登科、凭借迷你专辑《三联画》入围的歌手KHAYAT （安德烈·哈亚特）凭借迷你专辑《三联画》，以及音乐家斯维亚托斯拉夫·瓦卡尔丘克因创作并改编乌克兰民歌，为音乐剧《玛鲁西亚·楚赖》配乐而入围。 在“音乐会与表演艺术”提名中，歌手伊琳娜·费迪申将凭借以军事为主题的歌曲系列《被枪杀的春天》（2022–2026）角逐奖项， 而蒂娜·卡罗尔则凭借《录音室——第二季》项目入围“文化艺术项目创意策展”类别。

此外，作家阿图尔·德龙、瓦西里·什克利亚尔和帕维尔·维舍巴巴，导演德米特里·苏霍利特基-索布丘克和塔拉斯·托门科，以及摄影师康斯坦丁和弗拉达·利贝罗夫夫妇也入围了长名单。 获奖者颁奖典礼计划于2027年3月9日——塔拉斯·舍甫琴科的诞辰日——举行。

总体而言，长名单提名者如下：

“音乐艺术”

斯维亚托斯拉夫·瓦卡尔丘克 ——原创音乐，以及根据莉娜·科斯滕科的历史诗体小说改编的歌剧《玛鲁西亚·楚赖》中乌克兰民歌的作曲改编与编曲。

——原创音乐，以及根据莉娜·科斯滕科的历史诗体小说改编的歌剧《玛鲁西亚·楚赖》中乌克兰民歌的作曲改编与编曲。 弗拉基米尔·祖比茨基——以民间歌词和马克西姆·里尔斯基的诗歌为文本，为合唱团、独唱家及交响乐团创作的团结主题民间交响曲《我的故土》。

伊尔尼茨卡娅·奥莱娜——交响作品《走向胜利》。

科利亚登科·菲利普——音乐专辑《帕米娜》。

克雷帕克·康斯坦丁——艺术项目《科布扎尔之夜》以及根据作者词作创作的声乐合唱作品《科布扎尔的独白》。

西多连科·柳芭娃——为女高音、器乐合奏、舞蹈团体及电子音乐创作的视听电声诗《索拉里斯》。

安德烈·哈亚特（Khayat）——迷你专辑《三联画》。

“音乐会与表演艺术”

格罗莫夫·叶夫根——在博格丹与瓦尔瓦拉·哈嫩科国家艺术博物馆举办的、由20场专题研究音乐会组成的瓦伦丁·西尔维斯特罗夫钢琴遗产系列， 黑胶唱片版选集《Moments of Silvertones》。

奥莱娜·库利克、柳博米尔·马泰伊科、亚历山大·茹拉夫恰克、亚历山大·梅尔尼克——根据塔拉斯·舍甫琴科诗作改编的音乐电影音乐会《第聂伯河传奇》。

博格丹·普利什——A.庞基埃利的歌剧《立陶宛人》、J.威尔第的歌剧《游吟诗人》 《游吟诗人》、R. 瓦格纳的《飞翔的荷兰人》和《莱奥格林》、K. 奥尔夫的《凯旋》； 音乐会节目包括卡齐米日·彭德雷茨基的《信经》、本杰明·布里顿的《战争安魂曲》、约瑟夫·维德曼的《战争时期的康塔塔》、Stabat Mater、 朱塞佩·威尔第《四首宗教歌曲》中的《Te Deum》，安东尼奥·维瓦尔第的《Magnificat》。

娜塔莉亚·波诺马尔丘克——尤金·斯坦科维奇室内交响曲全套《Dictum》（2025）的音乐会演出及录音； 乌克兰作曲家原创协奏曲系列《当代与永恒》，由乌克兰国家爱乐乐团基辅室内乐团呈现。

伊琳娜·乔夫尼克（伊琳娜·费迪申）——以军事为主题的歌曲音乐会与表演艺术系列《被枪杀的春天》（2022–2026）。

“戏剧艺术”

伊万·布林达尔、奥列格·帕纳斯、奥尔加·科马诺夫斯卡、娜迪亚·列夫琴科、玛丽亚·斯托普尼克——伊万·弗兰科伊万诺-弗兰科夫斯克国立学术戏剧剧院的戏剧歌曲《玛鲁西亚·楚赖》。

戈连科·马克西姆、帕夫柳克·伊拉里昂、多里切夫斯基·奥列克西、亚辛斯卡·玛丽亚、别雷佐维·鲁斯兰——玛丽亚·赞科维茨卡国家乌克兰学术戏剧剧院的剧目《我看到，你们对黑暗感兴趣》。

鲁道夫·兹鲁尼茨——在扎卡尔帕蒂亚尤里-奥古斯丁和叶夫根·谢雷吉兄弟命名乌克兰音乐戏剧学院剧院的剧目《神秘变奏曲》中饰演埃里克·拉根一角。

卡恰诺夫·彼得、托多柳克·德米特里——摇滚歌剧《爱国者》。

亚历山大·克尼加、奥克萨娜·什维茨、叶夫根尼·雷兹尼琴科、娜塔莉亚·里德瓦内茨卡、阿列克谢·波诺马廖夫——赫尔松州立M·库利什命名音乐戏剧剧院的剧目《D.I.M.》。

奥尔加·塞莫什金娜、阿赫特姆·塞伊塔布拉耶夫——退伍军人剧院的戏剧《埃涅阿斯纪》。

“电影艺术”

尤里·杜奈——剧情长片《疲惫者》。

莫伊塞耶夫·德米特里、伊尔科夫·瓦迪姆——剧情长片《灰色的蜜蜂》。

德米特里·苏霍利特基-索布丘克——剧情长片《帕姆菲尔》。

特卡琴科·亚历山大、多库诺夫·德米特里——纪录片《万物消逝之处》。

托门科·塔拉斯——剧情长片《“言语”之家。无尽的小说》。

“散文”

尤里·格雷什科——历史小说《安东尼维茨共和国的近卫军》。

弗拉基米尔·达尼连科——小说《支撑天空的那一位》。

泰蒂亚娜·德涅吉娜——小说《聚合厂》。

德龙·阿图尔——短篇小说集《海明威一无所知》。

瓦西里·伊瓦尼娜——关于罗祖莫夫斯基家族的历史小说《被上帝亲吻的人》。

卡努尼科娃·尤利娅（尤利娅·坎）——寓言式旅行小说《睁大双眼》。

库赞·塔季扬娜（塔尼亚·皮扬科娃）——小说《红蚁时代》。

利什琴科·阿纳托利——历史史诗三部曲《他们为自由而战》。

瓦西里·马赫诺——小说《天使与驴：关于火与水的诗篇》。

尼基滕科·弗拉基米尔——著作《最后一根稻草联盟》。

萨尔纳茨卡娅·阿丽娜——小说《S.K.A.M.》。

米哈伊洛·西多日夫斯基——散文体小说《愤怒之土》。

弗罗洛夫·安德烈——童话《神奇的风信子》。

谢尔盖·切雷帕诺夫——中篇小说《我梦中的鱼》。

瓦西里·什克利亚尔——小说《野兔教堂》。

《诗歌》

安托什恰克·尼古拉——诗集《峡谷中的钟楼》。

伊万·别列日尼——诗集《新常态》。

比洛乌斯·玛丽亚（玛丽亚·柳德凯维奇）——诗集《在上帝之门旁》。

布滕科·阿纳托利——诗集《爱的力量》。

维舍巴巴·帕夫洛——诗集《边注》。

古梅纽克·鲍里斯——诗集《第四波：战争诗篇》。

扎伊沃隆·米哈伊洛——诗集《草叶之刃》。

科罗连科-斯拉博什皮茨卡·斯维特兰娜（科罗连科·斯维特兰娜）——诗集《我的大理石摩尔绸》。

克鲁克·加琳娜——诗集《发生着，从未停止。新诗与选集》。

库哈鲁克·罗曼——诗集《早春落叶》。

利亚比加·罗曼——诗体小说《爱情与权力》及诗歌集《摇滚与诗篇》。

莫尔达滕科·康斯坦丁——诗集《空腹时的横梁》。

尼基蒂娜·安东尼娜（安东尼娜·利斯托帕德）——诗集《莫触我的土地，因它神圣》。

奥利伊尼克·弗拉基米尔——诗集《夜莺的哭泣》。

奥利菲罗夫·维克多——诗集《普罗米修斯-2》。

帕达尔科·亚历山大——诗集《穿透石头》。

列昂尼德·日热佩茨基——诗集《不屈之地的编年史》。

弗拉基米尔·蒂姆丘克——诗集《从光到光》。

《文学研究与艺术研究》

博罗尼·亚历山大——著作《舍甫琴科作品研究：论文、短文与评论集》。

伊万尼申·彼得——作品《杀死恶龙：莫斯科神话及其消解：随想》。

柳德米拉·马尔丘克——著作《特奥多西娅·布里日：时代背景下的雕塑家与雕塑》。

尤里·莫森基斯、德米特罗·科利亚登科——丛书《乌克兰的诞生》（共6册）。

维克多·涅博拉克——著作《重读〈埃涅阿斯纪〉：在与维吉尔〈埃涅阿斯纪〉对比的背景下，尝试对伊万·科特利亚雷夫斯基的〈埃涅阿斯纪〉进行语义解读》。

弗拉基米尔·波利什丘克——著作《切尔卡瑟地区文学百科全书》（共3卷）。

普乔科夫·安德烈——著作《乌克兰建筑风格：愿景、模式、世纪》。

罗戈琴科·奥列克西——著作《六十年的极权主义：乌克兰视觉艺术》。

西多连科·雅罗斯拉夫——《乌克兰语-英语盲文词典：500个最具影响力的词汇》。

尼古拉·斯拉文斯基（斯拉文斯基）——著作《与天才面对面。塔拉斯·舍甫琴科：昨天、今天、明天》。

索博尔·瓦伦蒂娜——著作《跨越三个世纪的世界对话：1724年菲利普·奥尔利克的日记》，Filip Orlik s jego Diariusz。

“评论与新闻学”

沃罗比约娃·奥尔加——著作《不屈的伊尔平》。

弗拉基米尔·维亚特罗维奇——著作《库克将军：乌克兰起义军一代人的传记》。

维克多·扎德科——三卷本时事评论与纪实作品《未被遗忘：乌克兰名人堂》。

瓦迪姆·米斯基、塔玛拉·古塞诺娃、德米特罗·霍尔金——著作《乌克兰广播电台：动荡世纪的历史》。

奥列格·罗曼丘克——著作《胜利矩阵》。

索科连科·娜塔莉亚、斯图卡诺夫·谢尔盖——乌克兰广播电台与公共广播的跨平台项目《开国元勋》。

蒂托娃·阿丽娜——著作《坚不可摧、不屈不挠。尼古拉耶夫——英雄之城》。

安德烈·察普连科——《前线》系列新闻报道。

希巴洛夫·叶夫根——著作《数字游戏：为了爱而生存》。

什库利帕·阿纳托利——艺术纪实小说《在天鹅绒般的蛛网上，或男人也会爱》。

“视觉艺术”

瓦迪姆·米哈尔丘克——绘画系列《哥萨克马迈：不可战胜的战士》。

弗拉基米尔·涅波姆尼亚什基——2024–2026年系列作品《乌克兰活在歌谣与画作中》、《追随生命的召唤》、《我们的乌克兰》中的抒情诗意油画及版画代表作： 作品《在家乡小屋旁》、《伊·尤·列宾的花园》、《乌克兰不可摧毁的象征！》。

斯捷潘·里亚布琴科——系列作品《漫游的云》、《虚拟景观》、《虚拟花园》、《花开时节》， 《虚拟病毒》、《献给蜘蛛》、《蜕变》、《黑色童话》。

苏卡奇·斯维特兰娜——纪念性装饰艺术群像《滨海小屋：元历史记忆的艺术与社区振兴战略》。

费迪尔科·阿纳托利——艺术项目《K.马列维奇教授二世艺术工厂》，2021–2026年系列作品。

“建筑艺术”

德米特罗·阿兰奇伊——建筑与景观作品《标志性林地》。

谢尔盖·德宾——国家军事纪念公墓（一期工程第一批建设项目）。

安娜·伊斯基尔多、马克西姆·米亚特科——《Horizons——新地平线的建筑：从重新诠释遗产到创造文化空间》。

安娜·伊斯基尔多——家庭住宅《达恰》。

“摄影艺术”

尤里-博格丹·比拉克——摄影项目《黎明》。

米哈伊洛·多罗戈维奇——摄影艺术作品《未失》。

尤利娅 ·科切托娃——摄影项目《战争是私事》。

·科切托娃——摄影项目《战争是私事》。 克拉斯诺什乔克·弗拉迪斯拉夫——摄影集《战争纪实》。

利贝罗夫·康斯坦丁、 利贝罗娃·弗拉达——摄影集《战争之眼》。

利贝罗娃·弗拉达——摄影集《战争之眼》。 卢卡茨基·叶夫雷姆——摄影项目《乌克兰：透过历史的镜头》。

奥列格·佩特拉西乌克——摄影展《恰西夫亚尔：坚韧不拔》。

乔尔娜·奥克萨娜——摄影集《作战日志》。

“装饰与应用艺术”

尼娜·贡恰鲁克——绘画系列作品《大罂粟》、《在一起》、《战争》、《金色的麦田》、《大教堂》（多层刺绣）。

佐娅·斯塔舒克——艺术项目《民间艺术的金线：乌克兰复活节彩蛋》。

“设计”

德尔曼·莉莉——费斯帽，克里米亚鞑靼族传统女性头饰。

鲁登科·塔拉斯——纪念第116旅阵亡战士的纪念碑。

塔兰·弗拉基米尔、哈鲁克·亚历山大、哈鲁克·谢尔盖（“Arttrium”艺术团体成员）——乌克兰国家银行发行的以战争和爱国主义为主题的纪念币及收藏币精选集。

伊万·弗罗洛夫——《乌克兰在世界舞台上：原创服装作为文化呈现的艺术》系列。

维多利亚·雅库沙——“皇冠”花瓶系列。

“文化艺术项目的创意策展”

弗拉基米尔·别兹鲁基、奥列娜·费蒂索娃——绘画展览系列“坚韧的色彩：从烈火中幸存”。

克里斯蒂娜·贝雷戈夫斯卡、尤利娅·希连科——展览项目《他：塔拉斯·舍甫琴科。艺术家》。

莱莎·沃罗纽克、亚历山大·特卡丘克——项目“世界刺绣衫日”（2022–2025）。

蒂娜 ·卡罗尔——文化艺术项目“录音之家——第二季”。

·卡罗尔——文化艺术项目“录音之家——第二季”。 维克多·科萨克、莱莎·科萨克——文化艺术项目系列《MSUMK。自由空间》（2022年——持续进行中）。

利布金德·卡捷琳娜、日夫科娃·奥莱娜、诺维科娃·奥尔加、诺斯科·奥尔加、波贝热斯基·马克西姆——策展与艺术项目“那时在哈嫩科之家”。

克塞尼娅·马利赫、列昂尼德·马鲁什恰克、卡捷琳娜·希梅伊、伊万娜·科扎琴科、玛尔塔·比拉斯——文化艺术项目“安全保障”。

梅尔尼克·奥尔加、奈杜赫·尤利娅、古耶夫斯卡·瓦莱里娅、迪普坦·谢尔盖——展览项目《瓦西里·斯图斯：只要我们还在这里，一切都会好起来的》。

瓦西里·费多里申、谢尔盖·博尔登尤克、阿纳托利·格纳图克——文化艺术项目《切尔诺贝利——青年将铭记》。

来源：乌克兰塔拉斯·舍甫琴科国家奖委员会。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基批准了塔拉斯·舍甫琴科乌克兰国家奖委员会的新成员名单。相关第586/2026号总统令已正式生效。

乌克兰塔拉斯·舍甫琴科国家奖委员会公布了将参加比赛决赛轮的文学艺术作品名单。

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