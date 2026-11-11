乐队“沃普利·维多普利亚索夫”的主唱奥列格·斯克里普卡在接受瓦西里·蒂莫申科采访时，谈到了此前在莫斯科演出期间与俄罗斯意识形态家亚历山大·杜金发生的冲突。

这位音乐人回忆了事件的细节：“是的，我当时踢了他几脚。那只是个开始……当时人们对乌克兰人还抱有很大的好感。我们在莫斯科某家俱乐部演出，杜金也在场。 当时我还不知道杜金是谁。他留着胡子，站在舞台下大喊：‘赫赫利’。大概是这么说的。只有他一个人在喊。我就在台上开个玩笑，把他教训了一顿。”

据这位艺术家说，演唱会结束后，那位对手冲过来开始挥舞手臂：“像‘按俄罗斯方式来’、‘来按俄罗斯方式’那样。” 我说：‘既然你不接受乌克兰语，那就用外交语言吧，用法语。’他会说法语。 而我懂街头法语——也就是法语脏话。于是我开始用法语痛骂他。他意识到自己在口舌之争中开始处于下风，便开始挥舞手臂。于是我狠狠地踢了他几脚。」

随后，保安将这位俄罗斯意识形态专家带离现场，而该场所的负责人向这位乌克兰表演者致歉，并请全队喝了啤酒。

来源：奥列格·斯克里普卡接受瓦西里·蒂莫申科的采访。

此前，“沃普利·维多普利亚索夫”乐队主唱奥列格·斯克里普卡曾就当代乌克兰艺术发表看法，并指出了他认为会对乌克兰社会文化品味产生负面影响的特征。

此前，奥列格·斯克里普卡发布了歌曲《马什纳》的新版MV——这是“沃普利·维多普利亚索夫”乐队节奏最快、最充满活力的歌曲之一。

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