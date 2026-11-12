曾随乐队“沃普利·维多普利亚索夫”在俄罗斯巡演的乌克兰音乐人奥列格·斯克里普卡，讲述了在某次企业演出中收到的一项不同寻常的请求。 当时有人要求他演唱乌克兰国歌，但他因担心自身安全而拒绝了。

据这位音乐家回忆，2012年或2013年，“沃普利·维多普利亚索瓦”乐队曾在“俄罗斯标准”控股公司的企业晚会上演出。演唱会举办在一座大型礼堂内，斯克里普卡将其比作首都的体育宫。

演出期间，“俄罗斯标准”集团的总经理走上台，要求他演唱乌克兰国歌。

“他抱住了我。我心想：‘现在要打起来了。’当时感觉很紧张。然后他在我耳边说：‘奥列格，请唱一首乌克兰国歌吧。’ “哎，如果我当时唱了乌克兰国歌，他们肯定会当场枪毙我，把一切都搞得一团糟，”这位音乐人解释道。

此外，乐队“沃普利·维多普利亚索夫”曾受邀在2013年莫斯科“俄罗斯天然气工业股份公司”的新年晚会上演出。

起初，奥列格·斯克里普卡并不知道究竟是谁委托举办这场音乐会。当这位音乐人得知该公司的名称后，便询问为何会特意选择一支乌克兰乐队来演出。

后来才得知，该公司雇佣了不少来自基辅的员工。

“当时正值激烈的天然气战争时期，他们却邀请我们去莫斯科。 说实话，当时真的很让人不安。但我们还是登台表演了。邀请我们的多半是富裕的俄罗斯人，往往是因为他们本身有乌克兰血统。乌克兰血统的人真的、真的非常多，”这位歌手透露道。

斯克里普卡在接受瓦西里·蒂莫申科采访时谈到了这一点。

此前，“沃普利·维多普利亚索夫”乐队主唱奥列格·斯克里普卡在接受瓦西里·蒂莫申科采访时，谈到了自己在过去于莫斯科演出期间与俄罗斯意识形态家亚历山大·杜金之间的冲突。

此前，“沃普利·维多普利亚索瓦”乐队主唱奥列格·斯克里普卡曾就当代乌克兰艺术发表看法，并指出了他认为会对乌克兰社会文化品味产生负面影响的特征。

此前，奥列格·斯克里普卡发布了歌曲《马什纳》的新版MV——这是“沃普利·维多普利亚索瓦”乐队节奏最快、最充满活力的歌曲之一。

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