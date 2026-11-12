奥列格·斯克里普卡坦言为何拒绝在俄罗斯的一场公司聚会上演唱乌克兰国歌
曾随乐队“沃普利·维多普利亚索夫”在俄罗斯巡演的乌克兰音乐人奥列格·斯克里普卡，讲述了在某次企业演出中收到的一项不同寻常的请求。 当时有人要求他演唱乌克兰国歌，但他因担心自身安全而拒绝了。
据这位音乐家回忆，2012年或2013年，“沃普利·维多普利亚索瓦”乐队曾在“俄罗斯标准”控股公司的企业晚会上演出。演唱会举办在一座大型礼堂内，斯克里普卡将其比作首都的体育宫。
演出期间，“俄罗斯标准”集团的总经理走上台，要求他演唱乌克兰国歌。
“他抱住了我。我心想：‘现在要打起来了。’当时感觉很紧张。然后他在我耳边说：‘奥列格，请唱一首乌克兰国歌吧。’ “哎，如果我当时唱了乌克兰国歌，他们肯定会当场枪毙我，把一切都搞得一团糟，”这位音乐人解释道。
此外，乐队“沃普利·维多普利亚索夫”曾受邀在2013年莫斯科“俄罗斯天然气工业股份公司”的新年晚会上演出。
起初，奥列格·斯克里普卡并不知道究竟是谁委托举办这场音乐会。当这位音乐人得知该公司的名称后，便询问为何会特意选择一支乌克兰乐队来演出。
后来才得知，该公司雇佣了不少来自基辅的员工。
“当时正值激烈的天然气战争时期，他们却邀请我们去莫斯科。 说实话，当时真的很让人不安。但我们还是登台表演了。邀请我们的多半是富裕的俄罗斯人，往往是因为他们本身有乌克兰血统。乌克兰血统的人真的、真的非常多，”这位歌手透露道。
斯克里普卡在接受瓦西里·蒂莫申科采访时谈到了这一点。
此前，“沃普利·维多普利亚索夫”乐队主唱奥列格·斯克里普卡在接受瓦西里·蒂莫申科采访时，谈到了自己在过去于莫斯科演出期间与俄罗斯意识形态家亚历山大·杜金之间的冲突。
此前，“沃普利·维多普利亚索瓦”乐队主唱奥列格·斯克里普卡曾就当代乌克兰艺术发表看法，并指出了他认为会对乌克兰社会文化品味产生负面影响的特征。
此前，奥列格·斯克里普卡发布了歌曲《马什纳》的新版MV——这是“沃普利·维多普利亚索瓦”乐队节奏最快、最充满活力的歌曲之一。