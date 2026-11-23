在《称重与幸福》第八期节目中，参赛者们完成了团队赛环节，随后乘坐破洞小船展开了横渡湖泊的比赛。 获胜队伍将获得优势，而获得第二名的选手在称重环节将额外增加3公斤。

挑战开始前，丹尼尔·萨莱姆让选手们在团队胜利与个人利益之间做出选择。若想获得奖励，就必须增加自己团队的任务难度——比如在船上多开几个洞、增加货物重量，或者拿走一支桨。

此外，参赛者还接受了由玛丽娜·博尔日姆斯卡准备的诱惑训练，以此检验自身的毅力和自制力。

根据称重结果，来自敖德萨的亚历山大·奥博多夫斯基离开了节目。节目开始时，他的体重为191公斤，计划减重80公斤。 他表示，体重增加是由于久坐的工作和压力性暴食所致，而参加该项目对他来说是一个改善健康、避免心脏病或中风风险的机会。

来源：STB。

真人秀制作方首次公开了第11季的参赛者名单。新季首播将于10月4日举行。

《健康与幸福》第10季冠军维亚切斯拉夫·格拉博维在敖德萨枪击事件中受伤住院后，首次与外界取得联系。

《健康与幸福》第十季冠军维亚切斯拉夫·格拉博维在敖德萨枪击事件中失去了父母和亲兄弟。 电视主持人兼教练玛丽娜·博热姆斯卡呼吁大家在这个艰难时期支持维亚切斯拉夫。