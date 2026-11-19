乌克兰制作人奥莱娜·莫兹戈娃对歌手奥莉娅·波利亚科娃发表了尖锐评论，并解释了为何没有邀请她参加自己的演唱会。 对此，奥莉娅·波利亚科夫的经纪人米哈伊洛·亚辛斯基作出回应，并公开了与莫兹戈娃部分私人通信内容。

“我们没有联系，她无法参加。这不是我喜欢的风格。这场演唱会只邀请我喜欢的艺人登台。因此，节目才叫《我的音乐厅》，”莫兹戈娃表示。

米哈伊洛·亚辛斯基对这位制作人的言论作出了回应。他指出，个人好恶与其他可能的解释之间存在区别，并强调了诚实与得体的的重要性。

“在‘我不喜欢’和‘日程不符’、或者‘我提过邀请但没得到回复’、甚至‘我以前邀请过，后来又改变主意了’之间，存在一道鸿沟。这道鸿沟叫做诚实。 还有一种叫‘体贴’。但如果非要在体贴和诚实之间二选一，那么对于‘为什么不再联系’这个问题，答案恐怕会让很多人不高兴，”他在Facebook上写道。

为了证实自己的话，亚辛斯基公布了与奥莱娜·莫兹戈娃的私人聊天记录截图。 从消息内容来看，这位制作人曾多次邀请奥莉·波利亚科娃参加她的演唱会。根据公开的聊天记录，此类邀请至少在过去两年间持续不断。

由此，米哈伊洛·亚辛斯基指出，莫兹戈娃关于不希望波利亚科娃出现在演唱会阵容中的公开声明，在他看来与两人此前之间的沟通相矛盾。

在接受《与魅力独处》项目采访时，这位制作人解释了为何波利亚科娃未能入选日前举行的“我的音乐厅”演唱会演出阵容。

乌克兰歌手奥莉娅·波利亚科娃今年没有在10月26日举办传统的年度演唱会。这位艺人向粉丝们解释了为何决定不在惯常日期登台演出。

居住在基辅郊外的歌手奥莉娅·波利亚科娃，此前曾解释过为何无法搬迁至更安全的地方，此次她谈到了全家为过冬所做的准备。据她表示，今年的寒冬可能会相当艰难。

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