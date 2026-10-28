奥莱娜·托波利亚解释了为何在职业生涯初期用俄语演唱

乌克兰歌手奥莱娜·托波利亚解释了为何在职业生涯初期演唱俄语歌曲，尽管自2003年搬到基辅后，她创作时只使用乌克兰语。 据这位艺术家称，当时她察觉到观众对俄语曲目的需求，而在俄罗斯发起全面入侵后，她在创作和日常交流中都转而使用乌克兰语。

奥莱娜·托波利亚出生于扎波罗热，自幼便说俄语。 2003年，她搬到基辅并开启了音乐生涯。起初，这位艺术家用乌克兰语创作歌曲，但后来决定改变创作方向，因为据她所说，听众需要俄语歌曲。

“2003年搬到基辅时，我只用乌克兰语写歌。但后来意识到，遗憾的是，基辅的听众需要俄语歌曲，所以我不得不调整方向。 顺便说一句，用俄语创作对我来说相当困难。但后来（2022年，——《格拉夫科姆》）情况却发生了逆转。所以，从某种意义上说，现在反而更轻松了，”这位歌手说道。

奥莱娜·托波利亚的大部分俄语歌曲创作于她职业生涯初期及随后的几年，直到2017年至2019年期间。与此同时，2015年，这位歌手发行了首张乌克兰语歌曲专辑。

自俄罗斯发动全面入侵以来，奥莱娜·托波利亚开始转向使用乌克兰语。她不仅改变了创作语言，还开始在家中用乌克兰语与孩子们交流。

这位艺术家认为，公众人物在塑造乌克兰民族认同的价值观方面负有特殊责任。

“全面入侵发生后，我开始学习说乌克兰语，创作时只用乌克兰语，在家里和孩子们交流也完全改用乌克兰语。这是公众人物对构成我们身份认同的价值观应尽的责任，”这位歌手说道。

与此同时，奥莱娜·托波利亚强调，她不会根据交流语言来区分人群。在她看来，人的品格和行为更为重要。这位艺术家还认为，转向使用乌克兰语不应是在胁迫下进行的。

“有些时候，我不会以语言来区分人，但我可以也完全有权根据行为来区分他们。对我来说，最重要的是这个人能否真正体现‘人性’这一词所代表的人格品质。这对我而言是最宝贵的。 在我看来，强行要求人们只说乌克兰语，却不鼓励他们真正去了解这种语言的美、深厚的历史和价值，这是不正确的。因为这只是心理在压力面前的一种正常防御反应，”这位乌克兰女性表示。

奥莱娜·托波利亚坚信，对乌克兰语的兴趣应当通过了解其美感、历史和丰富性来培养。具体而言，她建议在学校和幼儿园开设专门课程，介绍那些如今几乎不再使用的古老乌克兰语词汇。

这位歌手认为，这种方法将帮助人们从学习语言中获得乐趣，并主动愿意用它进行交流。

“我会通过一种完全不同的方式来推广这门语言，即在学校和幼儿园开设专门课程，学习那些如今已不再使用、却极其优美的古老乌克兰语词汇。 正是这样，我们才能一点一滴地发掘语言之美，我们喜欢它的发音。就在这一刻，愉悦感油然而生——每个人都会自然而然地产生改用乌克兰语的愿望，”她总结道。

这位歌手在接受《Glavkom》采访时谈到了这一点。

此前，乌克兰女歌手奥莱娜·托波利亚透露了关于其私密视频泄露事件调查的最新细节。这位艺人表示，在丑闻爆发前不久，她在自己的包里发现了一个窃听器，随后又在公寓里发现了一个。

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