奥莉娅·齐布尔斯卡分享了在减重15公斤以上后如何保持体重

乌克兰女歌手奥莉娅·齐布尔斯卡今年成功减重15公斤以上，她分享了自己目前如何保持体形。 这位40岁的艺人坦言，自己是否设定了具体的体重目标，以及如何将健康饮食、锻炼与对甜食的喜爱相结合。

在综艺节目《谁在上面？》的幕后花絮中，齐布尔斯卡表示，她现在不再追求某种外貌上的理想，而是希望在自己的身体里感到舒适自在。

“我花了这么多年试图把自己打造成梦中情人，以至于几乎都忘了这到底是不是我的梦想。现在我减肥并不是为了达到某种‘哇’的效果。 我想照镜子时能想：‘噢，这位美女是谁啊！’而且希望体重秤上依然显示57公斤，”齐布尔斯卡表示。

这位女演员成功地在自律与心爱的美味之间找到了平衡，她并不打算彻底放弃这些美食。

“当然，我有自己的作息安排，注重饮食，坚持运动，每周锻炼五次。现在盘子里更多的是蛋白质、蔬菜和健康的食物。 但我并不打算这样度过一生，以免在临终时为自己从未吃过一次泡芙而感到遗憾。我在餐桌上放纵，在健身房忏悔。我的‘神父’名叫亚历杭德罗教练，”奥莉娅分享道。

目前，齐布尔斯卡专注于将体重维持在57公斤左右。为此，她坚持饮食计划，关注身体活动量，每周锻炼五次，同时也不拒绝自己最喜欢的甜点。

奥莉娅·齐布尔斯卡的变化显而易见，她已经减掉了12公斤。这位歌手坦言，这一切始于在美国巡演期间的一次偶然，而后来这些新习惯已成为她生活的一部分。

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