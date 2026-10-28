2027年奥斯卡奖：哪些影片有望夺魁，谁将担纲主演

2027年奥斯卡奖的潜在提名名单中，包括了由汤姆·克鲁斯、赞达亚、罗伯特·帕丁森、汤姆·霍兰德等好莱坞明星参演的电影。 潜在热门影片包括大型科幻片、剧情片、喜剧片和惊悚片。

第99届奥斯卡金像奖颁奖典礼预计将于2027年3月举行。上述名单仅反映对潜在提名的预测，并非最终提名名单。

《奥德赛》（The Odyssey）

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类型：史诗冒险、奇幻

主演：马特·达蒙、汤姆·赫兰德、安妮·海瑟薇、罗伯特·帕丁森、赞达亚、查理兹·塞隆、露皮塔·尼永奥。

电影《奥德赛》讲述了伊萨卡国王奥德修斯在特洛伊战争结束后，踏上返乡的危险旅程的故事。 在英雄的归途中，神话生物、众神以及无数考验正等待着他。他的主要目标是回到妻子佩内洛普和儿子特勒马科斯身边。

本片由克里斯托弗·诺兰担任导演兼编剧。马特·达蒙饰演奥德修斯，汤姆·霍兰德饰演特勒马科斯，安妮·海瑟薇则饰演佩内洛普。 演员阵容还包括罗伯特·帕丁森、赞达亚、查理兹·塞隆和露皮塔·尼永奥。

《黑球》（Black Ball）

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类型：剧情片

主演：吉塔里卡·德尔富恩特、米格尔·贝尔纳多、卡洛斯·冈萨雷斯、佩内洛普·克鲁兹、格伦·克洛斯

西班牙剧情片《黑球》讲述了三位男子的故事，他们的命运在西班牙历史的不同时期交织在一起。爱情、家庭秘密、性与对自由的追求将他们紧密相连。

该片的导演兼编剧是哈维尔·卡尔沃和哈维尔·安布罗西。 主演阵容包括吉塔里卡·德尔富恩特、米格尔·贝尔纳多、卡洛斯·冈萨雷斯、佩内洛普·克鲁兹和格伦·克洛斯。

《野马九号》（Wild Horse Nine）

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类型：政治惊悚片、黑色喜剧

主演：约翰·马尔科维奇、塞缪尔·洛克威尔、史蒂夫·布西密、汤姆·韦茨、帕克·波西

影片的故事发生在1973年智利军事政变前夕。 剧情讲述中情局特工克里斯和李从圣地亚哥出发前往复活节岛。旅途中，他们卷入了政治阴谋，直面自身过往，同时也结识了新朋友。

约翰·马尔科维奇、萨姆·洛克威尔和史蒂夫·布西密饰演主角。汤姆·韦茨和帕克·波西也参演了本片。该片由马丁·麦克唐纳担任导演和编剧。

《迷恋》（Obsession）

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类型：恐怖片、惊悚片

主演：迈克尔·约翰斯顿、因德·纳瓦雷特、库珀·汤姆林森、梅根·劳莱斯、安迪·里希特

电影《迷恋》吸引了观众的关注，并在网络上迅速传播。 剧情围绕一名爱上同事却不抱希望得到回应的年轻男子展开。某天晚上，一根玩具许愿棒似乎实现了他的愿望。

然而，梦想的实现却给两位主角带来了负面后果，而爱情也逐渐演变成了痴迷。

本片由凯瑞·巴克担任导演兼编剧。迈克尔·约翰斯顿和因德·纳瓦雷特饰演主角。库珀·汤姆林森、梅根·劳莱斯和安迪·里希特也在片中出演。

《沙丘：第三部》（Dune: Part Three）

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类型：科幻、冒险

主演：蒂莫西·夏勒梅、赞德亚、弗洛伦斯·皮尤、丽贝卡·弗格森、安雅·泰勒-乔伊、罗伯特·帕丁森、哈维尔·巴尔登

《沙丘》第三部延续了保罗·阿特雷德加冕为帝后的故事。主人公面临着自己统治带来的后果、政治阴谋以及可能夺走他王位的威胁。

本片由丹尼·维尔内执导。蒂莫西·夏勒梅再次饰演主角保罗·阿特雷德，赞达亚则饰演查妮。弗洛伦斯·皮尤则饰演伊鲁兰公主。 演员阵容还包括丽贝卡·弗格森、安雅·泰勒-乔伊、罗伯特·帕丁森和哈维尔·巴登。

《掘金者》（Digger）

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类型：黑色喜剧、剧情片

主演：汤姆·克鲁斯、里兹·阿赫梅德、约翰·古德曼、桑德拉·古勒、迈克尔·斯图尔巴格、杰西·普莱蒙斯

影片讲述了由汤姆·克鲁斯饰演的石油大亨迪格·罗克韦尔的故事。 他的活动引发了一场大规模的生态灾难：在格陵兰岛钻探期间，一块巨大的冰块从冰川上脱落，并开始向欧洲方向移动，从而引发了洪灾威胁。

罗克韦尔试图拯救世界，使其免受这场由他自身行为引发的灾难。

本片由亚历杭德罗·冈萨雷斯·伊尼亚里图执导。剧本由伊尼亚里图、亚历山大·迪内拉里斯、尼古拉斯·贾科博内和萨宾娜·伯曼共同撰写。 除汤姆·克鲁斯外，参演该片的还有里兹·艾哈迈德、约翰·古德曼、桑德拉·古勒、迈克尔·斯图尔巴格和杰西·普莱蒙斯。

《“圣母玛利亚”计划》（Project Hail Mary）

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类型：科幻、冒险

主演：瑞恩·高斯林、桑德拉·古勒、莱昂内尔·博伊斯、肯·梁、米拉娜·温特鲁布

剧情讲述自然科学教师雷兰·格雷斯在一艘距离地球数光年的宇宙飞船上醒来。 起初他记不起自己是如何来到这里的，但随后发现，他必须找到一种方法来阻止太阳逐渐熄灭的过程。

人类的生存取决于这位主角的行动。

本片由菲尔·洛德和克里斯托弗·米勒执导，德鲁·戈达德编剧。瑞恩·高斯林饰演主角。 此外，桑德拉·古勒、莱昂内尔·博伊斯、肯·梁和米拉娜·温特鲁布也参演了本片。

《邀请》（The Invite）

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类型：喜剧、剧情

主演：爱德华·诺顿、塞斯·罗根、奥利维亚·威尔德、佩内洛普·克鲁兹

剧情围绕一对婚姻关系陷入危机的夫妇展开。 某天，这对夫妇邀请邻居来家中共进晚餐，本以为只是一次普通的聚会。然而，这个夜晚却逐渐演变成一系列尴尬且出人意料的状况，迫使主角们重新审视彼此的关系。

这部喜剧由奥利维亚·怀尔德执导。拉希达·琼斯和威尔·麦克马洪共同参与了剧本创作。主演包括爱德华·诺顿、塞斯·罗根、奥利维亚·怀尔德和佩内洛普·克鲁兹。

《首秀》（The Debut）

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类型：喜剧、音乐片

主演：朱丽安娜·摩尔、保罗·贾马蒂、霍莉·贝利、杰西·艾森伯格

故事围绕害羞的家庭主妇莫娜·弗里德曼展开，她获得了一部舞台剧中的一个小角色。对表演的热爱彻底改变了她的生活，为了能够出演这个角色，她甚至不惜付出一切代价。

本片由杰西·艾森伯格担任导演兼编剧。朱丽安娜·摩尔、保罗·贾马蒂和霍莉·贝利也出演了本片。

《人工智能》（Artificial）

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类型：传记剧情片

主演：安德鲁·加菲尔德、尤拉·博里索夫、马克·莱伦斯、莫妮卡·巴尔巴罗、库珀·霍夫曼

这部传记剧情片聚焦于人工智能及科技产业的发展。 故事聚焦于塞姆·阿尔特曼和伊利亚·苏茨克维尔，他们的职业生涯都与人工智能技术的创建与发展息息相关。影片探讨了技术进步所带来的责任问题。

本片由卢卡·瓜达尼诺执导，西蒙·里奇编剧。安德鲁·加菲尔德饰演塞姆·阿尔特曼，尤拉·博里索夫饰演伊利亚·苏茨克维尔。 此外，马克·莱伦斯、莫妮卡·巴尔巴罗和库珀·霍夫曼也参演了本片。

《峡湾》（Fjord）

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类型：心理剧情片

主演：塞巴斯蒂安·斯坦、雷娜特·雷恩斯维、莉莎·卡尔德、 丽莎·洛文·康斯利、艾伦·多里特·彼得森、亨里克·伦德-奥尔森、瓦妮莎·切班、克里斯蒂安·鲁贝克、托尔比约恩·加尔

剧情讲述一个罗马尼亚裔挪威家庭搬到挪威，希望开始新生活。然而，在与邻居相识后，由于在育儿观念、宗教及其他问题上的分歧，两家之间产生了冲突。

本片由罗马尼亚电影人克里斯蒂安·蒙吉担任导演兼编剧。演员阵容包括塞巴斯蒂安·斯坦、雷娜特·雷恩斯维、莉莎·卡尔德、莉莎·洛文·康斯利等人。

《埃尔西诺》（Elsinore）

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类型：传记剧情片

主演：安德鲁·斯科特、奥利维亚·科尔曼、比利·派珀、约翰尼·弗林、卢克·汤普森

这部传记剧情片讲述了苏格兰演员伊恩·查尔森为在皇家国家剧院的《哈姆雷特》剧目中饰演主角而做准备的故事。尽管身患重病，他仍渴望登上舞台，完成自己的角色。

本片由西蒙·斯通执导，史蒂文·贝雷斯福德编剧。安德鲁·斯科特饰演男主角。奥利维亚·科尔曼、比利·派珀、约翰尼·弗林和卢克·汤普森也出演了本片。

《夜店小子》（Club Kid）

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类型：喜剧剧情片

主演：乔丹·弗斯特曼、雷吉·阿布索姆、卡拉·迪瓦伊、迭戈·卡尔瓦、柯比·豪厄尔-巴普蒂斯特

影片的主角是纽约一位名叫彼得的派对策划人，他早已习惯了无忧无虑的生活。 然而，当他得知自己有一个十岁的儿子时，一切都发生了变化。彼得不得不承担起为人父的责任，这彻底改变了他的日常生活。

乔丹·弗斯特曼在片中身兼主演与导演双重身份。演员阵容还包括雷吉·阿布索姆、卡拉·迪瓦伊、迭戈·卡尔瓦和柯比·豪厄尔-巴普蒂斯特。

《可能的爱》（Possible Love）

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类型：剧情片

主演：全道妍、苏京宇、赵耀俊、赵仁成

影片讲述了两对来自不同社会阶层的夫妇。他们的相识逐渐揭示出影响角色生活的家庭问题、隐藏的渴望以及矛盾。

李沧东担任导演并参与编剧。郑度妍、薛景求、赵耀珍和赵仁善饰演主要角色。

《约瑟芬》（Josephine）

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类型：心理剧情片

主演：梅森·里夫斯、查宁·塔图姆、珍玛·张

剧情围绕8岁的约瑟芬展开，她在金门公园目睹了一起犯罪事件。这一事件彻底改变了她的生活。 父母试图帮助女儿走出这段创伤经历，同时自己也面临着内心的恐惧。

本片由贝丝·德·阿劳霍担任导演兼编剧。梅森·里夫斯饰演女主角，她的父母则由查宁·塔图姆和珍玛·张饰演。

在预测名单中，既有克里斯托弗·诺兰和丹尼·维尔纳的大制作，也有关于太空和人类未来的科幻故事、传记剧以及作者电影。

不过，第99届奥斯卡颁奖典礼的最终提名名单尚未公布。因此，上述影片目前应被视为潜在候选作品，而非已确认的奖项角逐者。

《洛杉矶时报》报道了这些可能的奖项候选影片。

需要提醒的是，2026年诺贝尔奖得主已于10月5日至12日陆续揭晓，涵盖六个奖项类别：生理学或医学、物理学、化学、文学、和平奖和经济学。 获奖者包括科学家、作家和人权活动家，他们的研究成果涉及神经科学、天体物理学、有机化学、文学、国际司法和宏观经济学等领域。

美食作家安娜·特拉皮多博士在年度加利奥瓦奖（Galliova Awards）评选中荣获“年度美食作家”称号，并同时摘得相关奖项“年度健康作家”桂冠。她凭借在TGIFood专栏发表的一系列作品赢得了这些荣誉。

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