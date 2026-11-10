乌克兰歌手帕夫洛·齐布罗夫坦言，他很乐意翻唱同事阿廖娜·奥马加利耶娃的两首热门歌曲。他甚至还开玩笑地改编了其中一首热门歌曲，修改了副歌的歌词，并在其中加入了自己的名字。

这位歌手首先提到的歌曲是《不是醉了——是坠入爱河》。 此外，他还特别喜欢歌曲《男人》。提及这首歌时，帕维尔·齐布罗夫开玩笑说，他可以以自己的名字来演唱副歌部分。

“有好几首。其中一首是‘不，我没醉，我只是坠入爱河’。这首歌太棒了，绝对是满分！‘这个男人只属于我’。没错，帕维尔·齐布罗夫只属于她。 奥马加利耶娃的这两首歌简直太棒了，真是个宝藏！”这位艺术家说道。

阿廖娜·奥马加利耶娃的这两首歌曲在音乐平台上的播放量均已达到数千万次。

其中，歌曲《男人》的播放量超过5000万次，而歌曲《不是醉了——是坠入爱河》的播放量则超过8000万次。

这些歌曲的高人气似乎也引起了帕维尔·齐布罗夫的关注，他特别提到，在乌克兰女歌手的歌曲中，这些是他希望亲自演绎的作品。

齐布罗夫在接受安娜·塞瓦斯蒂亚诺娃（Anna Sevastyanova）为《与魅力独处》（“Наодинце с Гламуром”）项目所做的采访时透露了这一消息。

此前，著名乌克兰歌手帕维尔·齐布罗夫曾透露，担任他经纪人已有数年的女儿迪安娜的收入情况。 这位艺术家坦言，他为女儿的职业成就感到自豪，并高度赞赏她在共同工作中所作的贡献。

乌克兰著名歌手、乌克兰人民艺术家帕维尔·齐布罗夫透露了在最近一次调薪后他领取的养老金数额。他是一名在职退休人员，因为他继续担任文化大学流行歌唱系主任，并全职工作。

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