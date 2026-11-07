帕夫洛·齐布罗夫透露了其养老金上调后的金额

乌克兰著名歌手、乌克兰人民艺术家帕夫洛·齐布罗夫透露了在最近一次调整后他所领取的养老金数额。他是一名“在职退休人员”，因为仍继续担任文化大学流行歌唱系主任，并全职工作。



据齐布罗夫介绍，目前他作为人民艺术家的养老金为11 400格里夫纳。

“已经涨了。我的养老金已经调整了，现在是11 400格里夫纳。虽然我已有近50年的工龄，但我至今仍在工作，”这位歌手在接受《与格拉穆尔独处》节目采访时说道。

齐布罗夫指出，他已在文化大学担任流行歌唱系主任四年半。是米哈伊洛·波普拉夫斯基邀请他担任这一职务的。据这位艺术家介绍，他目前全职工作，并因“人民艺术家”和“教授”的头衔而获得额外津贴。

“我一直在工作，根本没时间休息——必须教导年轻人。我乐在其中，始终干劲十足，心情也很好。而且人脉也很管用。一切都很顺利，”齐布罗夫补充道。

此前，帕夫洛·齐布罗夫曾透露过女儿迪安娜的收入情况，她担任他的经纪人已有数年。这位艺术家坦言，他为女儿的职业成就感到自豪，并高度评价她在共同工作中所做的贡献。

69岁的帕夫洛·齐布罗夫已提前为自己的私宅做好了过冬准备。这位歌手表示，他备有多个电源和备用供暖设备，因此现在对他来说最重要的是确保有足够的燃料。

9月，乌克兰人民艺术家帕夫洛·齐布罗夫透露，自己最近在火车上遭遇了盗窃。

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