致总统的请愿书，请求授予该歌手荣誉称号，已收集到足够数量的签名以供审议。现在，该请愿书将按照既定程序进行审议。

根据政府网站上的平台信息，该请愿书于9月4日提交，截至11月26日，已获得审议所需的2.5万票。

“伊琳娜·费迪申多年来通过自己的艺术创作，为当代乌克兰音乐艺术的发展做出了重大贡献，推广了乌克兰歌曲和文化，其作品在乌克兰观众中广受欢迎。 她多年的舞台演出、数不胜数的音乐会、音乐作品及专辑已成为当代乌克兰流行乐坛的重要组成部分。 伊琳娜·费迪申在创作中常以爱情、家庭、乌克兰、故土以及乌克兰民族认同为主题，”请愿书中写道。

请愿书发起人指出，自俄罗斯全面入侵以来，这位艺术家的活动具有了特殊意义，因为费迪申积极参与志愿者和慈善活动，举办声援乌克兰的音乐会，并为乌克兰武装部队筹集资金。

有鉴于此，她请求总统授予费迪申“乌克兰功勋艺术家”荣誉称号，以表彰她对乌克兰音乐艺术发展、乌克兰歌曲与文化推广所作出的重大贡献，以及她多年的艺术创作和对乌克兰及乌克兰武装部队的积极慈善支持。

来源：电子请愿

此前，乌克兰歌手伊琳娜·费迪申发布了新歌《痛苦》，这是她在遭遇家庭悲剧——怀孕35周时痛失爱女——后的首支作品。 这首歌的歌词由艺术家本人及其丈夫维塔利·乔夫尼克共同创作。

乌克兰歌手伊琳娜·费迪申首次详细讲述了她在怀孕期间经历的这场悲剧。

卫生部调查委员会在利沃夫圣安娜医院的医疗救治过程中发现了七项违规行为。据伊琳娜·费迪申的丈夫维塔利·乔夫尼克称，正是那里，这个家庭失去了他们的女儿。

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