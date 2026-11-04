皮尔斯·布鲁斯南透露了他心目中饰演新任詹姆斯·邦德的人选

曾出演过四部詹姆斯·邦德电影的爱尔兰演员皮尔斯·布鲁斯南，将卡勒姆·特纳列为新任007特工的有力候选人之一。 布罗斯南表示，他非常熟悉这位同事的演艺作品，并认为他具备出演该角色的所有必要素质。

这位演员还坦言，他一直在关注这部新电影的最新动态，并和该系列电影的粉丝们一样，期待着新任詹姆斯·邦德扮演者的官方公布。

“现在我只是个观众，一个普通人，迫不及待地想知道谁将出演这个电影史上的传奇角色。 我对目前被热议的所有演员都深感钦佩。卡勒姆·特纳是我曾合作过的演员之一，他是一位非常出色的演员，”布罗斯南表示。

他补充道，所有潜在候选人都具备个人魅力、合适的外形以及足够的演技潜力。 布罗斯南本人曾与特纳共同出演了2017年上映的电影《纽约唯一活着的男人》。

据《Variety》报道，杰克·劳登（因电视剧《跛脚马》而闻名）也被列为007特工一角的主要候选人之一。 据悉，最终试镜可能已在伦敦进行。此前，乔什·奥康纳和雅各布·埃洛迪也曾被列为潜在候选人。

当被问及会给下一任邦德演员什么建议时，布罗斯南回答道：

“无论谁获得这个角色，我都祝愿他一切顺利，拥有力量与勇气。虽然很难说具体会是谁，但我非常期待新任詹姆斯·邦德的公布。”

此外，这位演员还就以《沙丘》系列闻名的丹尼·维尔纳被任命为该系列下一部电影的导演一事发表了评论。布罗斯南坚信，维尔纳的拍摄手法将使新片独具一格。

“我认为我们会大为惊叹。维尔内瓦是一位拥有独特视野的导演。他运用摄像机的技巧和讲故事的方式都给人留下深刻印象。我认为这会是一部真正精彩的电影，”他说。

值得一提的是，皮尔斯·布鲁斯南曾于1995年至2002年间饰演詹姆斯·邦德。在此期间，他出演了该系列四部电影，随后由丹尼尔·克雷格接替了这一角色。

来源：《Variety》。

2026年10月4日——詹姆斯·邦德日：007特工与“邦德系列”的历史

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