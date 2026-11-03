法国作家菲利普·雅埃纳达凭借小说《L’Inconnue du quai de Javel》获得龚古尔奖。这是一部对29岁的路易丝·坎索于1949年遭谋杀而案件未破进行文学调查的作品。据《卫报》报道。

路易丝·坎索的故事

坎索出生于布列塔尼，16岁时离开该地区，成为一名女佣。后来，她成为艺术家让-路易·布森戈的模特，后者将她介绍给其他巴黎画家和雕塑家。由于在蒙帕纳斯艺术家中颇受欢迎，她被称为“拥有一百幅肖像的女人”。

坎索的遗体于1949年9月7日被发现，但警方始终未能确定凶手身份。最初的300页警方报告将她描述为一名“声誉可疑”的女性，而当时的报纸则推测她可能是一名妓女或吸毒成瘾者。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

关于旧案的小说

在这本530页的书中，雅埃纳达试图纠正对受害者的扭曲认知。作者提出了有关凶手姓名的一种说法，并以同情的笔触描绘坎索。《世界报》指出，这位作家为理解自己的女主人公付出了巨大努力，并称赞该小说的幽默以及“带着一丝牢骚的温柔”。

这是雅埃纳达的第13部小说，也是他此前四次入围龚古尔奖短名单后首次获奖。在创作该书期间，作者阅读并重读了乔治·西默农笔下梅格雷警长系列的75部小说中的74部。梅格雷是20世纪40年代巴黎刑警队的负责人。

关注我们在