美国音乐人、底特律 techno 的先驱之一胡安·阿特金斯在墨西哥墨西哥城去世，享年64岁。《卫报》报道称，消息援引其经纪公司 Greensmith Artists。

据该公司称，阿特金斯在墨西哥城一家酒店的房间内、原定演出前被发现没有反应。这名音乐人被送往医院，随后被确认死亡。

底特律 techno 的创始人之一

阿特金斯起初与理查德·戴维斯组成 Cybotron 二人组创作电子音乐，之后以 Model 500 为艺名继续创作。他是首位使用“techno”一词来描述自己在底特律发展出的硬朗电子音色的人。

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这位音乐人1962年出生于底特律，后来随家人搬到密歇根州贝尔维尔。在那里，他结识了德里克·梅和凯文·桑德森。他们共同组成 Belleville Three 三人组，站在电子音乐的源头。

Cybotron、Model 500 和 Metroplex

阿特金斯还在上学时便与戴维斯共同创立了 Cybotron，使用的设备包括 Roland TR-808 鼓机和 Korg MS-10 合成器。二人组的作品 Cosmic Cars 和 Clear 在舞池中广受欢迎。Cybotron 于1985年解散后，阿特金斯以 Model 500 的身份继续个人事业，并录制了 No UFO’s 和 The Chase 两首曲目。

1985年，他还创立了 Metroplex 厂牌，以发行自己的音乐。此后，该厂牌发行了 Anthony Shakir 和 DJ Bone 的作品。2023年，阿特金斯重启 Cybotron：二人组发行了新音乐并进行现场演出。凯文·桑德森称阿特金斯是一位真正的远见者，为包括他本人在内的许多音乐人开辟了道路。

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