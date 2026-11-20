乌克兰电视主持人斯维特兰娜·里朱克在与癌症长期抗争后，于40岁时去世。观众们熟悉她是在“新频道”主持晨间节目《起床》以及播报天气预报时的样子。

“我挚爱的斯维特兰娜·里朱克离开了。她对我来说就是整个世界。她是一个特别的人。她的声音令人着迷，她的言谈鼓舞人心，她的美貌迷人，她的智慧令人惊叹。 斯维特兰娜是她那一代人的代表，是一位地道的乌克兰人，也是一位爱国者。对我来说，她既是朋友，又是妻子；既是挚爱，又是缪斯；更是我的另一半，在各方面都与我相辅相成，”她的丈夫写道。

维克多·维尔巴强调，这位电视主持人一直与病魔抗争到最后一刻。尽管承受着难以忍受的痛苦，她依然保持着坚韧的意志，并始终致力于捍卫真理与正义。丈夫表示，他一直陪伴在妻子身边，并对她的坚韧不拔深感钦佩。

“她经历了难以言喻的痛苦，但内心深处始终是真理与正义的斗士！她将永远留在我的心中，成为美丽、女性力量和乌克兰语言的典范，以及她与那些真诚对待她的人分享的光芒。 直到最后一刻，我每天都陪伴在她身边，她对这一生以及我们共度的最后几年心怀感激——那时的她安详而无比美丽，”维尔巴写道。

与斯维特兰娜·里朱克的告别仪式将在她的家乡卢茨克举行。她的丈夫承诺稍后公布具体日期及其他细节。

这位电视主持人与癌症抗争的消息于2025年公之于众。此前她曾透露，早在2024年就被确诊为“乳腺癌，并已转移至肝脏和骨骼”。 一段时间以来，里朱克一直在德国接受治疗。

当时，这位电视主持人坦言，她曾试图从自己不得不经历的这场磨难中寻找特殊的意义。

“有时我觉得，我之所以生病，是为了看到世上有多少人正忍受着痛苦、疾病和可怕的磨难。仿佛我特意去感受那些身处类似境遇的人所经历的一切，以便更深刻地理解生命是多么短暂。 为了从内而外地感受所有的痛苦、治疗的过程，以及形形色色的人——那些被迫在更加艰难的境遇中度过晚年的男女老少，还有那些年纪尚小、 却已因化疗而耗尽了身体”，斯维特兰娜写道。

10月底，这位电视主持人曾在社交媒体上透露，自己正处于危重状态，在医院的医护人员监护下接受治疗。 她呼吁提供经济援助，并表示作为回报，如有需要，可为企业家提供关于提升演讲和表现技巧的指南，以及关于从乌克兰移民的建议。

此前，里朱克还曾表示自己很难忍受化疗。特别是由于治疗，她的黏膜严重干燥，手脚手指发麻。有时，这位电视主持人连走路都很困难，甚至无法下床。 疾病和激进的治疗消耗了她大量体力。

斯维特兰娜·里朱克于1986年6月10日出生于卢茨克。她就读于伊万·弗兰科名下的利沃夫国立大学，主修国际新闻学专业。

这位电视主持人最初在当地电视台积累了职业经验。随后，她受邀加入“新频道”。正是在那里，斯维特兰娜为广大观众所熟知：她曾主持天气预报以及热门晨间节目《起床》。

在个人生活中，里朱克是乌克兰音乐人维克多·维尔巴的妻子。夫妇俩育有一女——2021年，这位电视主持人首次成为母亲。

这位女记者的去世消息由她的丈夫——歌手兼作曲家维克多·维尔巴在其Facebook主页上公布。

值得一提的是，11月14日，绰号伊万尼奇、被视为乌克兰最年长摩托车手的尼古拉·菲拉托夫在切尔尼戈夫去世。 据歌手奥伦娜·米哈伊洛娃在接受“公共电视台”采访时透露，他享年78岁。

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