2026年“民族团结”广播听写活动：哪些乌克兰明星参与了这场网络热潮

10月27日星期一，为庆祝乌克兰文字与语言日，全乌克兰“民族团结”广播听写活动如期举行。多位乌克兰知名演员、歌手、电视主持人以及文化界和演艺界人士纷纷参与了此次语言快闪活动。 这些名人分享了照片和视频，展示了他们参加听写的情景。

伊万·柳列诺夫和EL·克拉夫丘克

这位摩尔多瓦裔的乌克兰歌手完成了他人生中的首次“民族团结广播听写”活动。 直播期间，这位艺人与其他艺术家一同亮相。“猜猜我在哪里。我第一次用乌克兰语写听写！坐在第一排的课桌前，”这位歌手在社交媒体上分享道。

歌手EL克拉夫丘克（本名安德烈·奥斯塔彭科）在广播听写期间与伊万·柳列诺夫同桌而坐。这位艺术家也参与了全乌克兰听写活动。

谢尔盖·马蒂纽克

军人歌手谢尔盖·马蒂纽克也出现在了广播听写直播中，并分享了快闪活动的照片。

弗拉基米尔·拉什丘克

演员兼军人弗拉基米尔·拉什丘克与军人一同参加了广播听写活动。这位演员展示了他的听写作业，并在社交媒体上分享了相关照片。女演员达莉亚·特里古博娃也与他一同亮相。

此外，今年代表乌克兰参加欧洲歌唱大赛的歌手莱莱卡、退伍军人兼《单身汉》节目前明星亚历山大·特伦、博主兼《明星工厂》节目主持人 达莎·库比克，以及主厨叶夫根·克洛波滕科。

参加广播听写的名人中还有演员帕维尔·特库切夫和叶夫根·尼什丘克、导演阿列克谢·科马罗夫斯基，以及主持人阿纳托利·阿纳托利奇、叶菲姆·康斯坦丁诺夫斯基和康斯坦丁·格鲁比奇。

其他演员也在自己的社交媒体上分享了他们参加广播听写时的照片。 其中包括歌手安娜·特林切尔、演员兼战士弗拉基米尔·拉什丘克、女演员达里娅·特雷古博娃、电视主持人玛丽奇卡·帕达尔科、舞者奥莱娜·肖普滕科等人。

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