乌克兰女主持人拉米娜·埃斯哈克扎伊——今年夏天曾宣布与身为军人的爱人订婚——谈到了婚礼计划。 这位名人坦言，目前尚未确定婚礼形式，甚至还没开始筹备。不过，考虑到新郎的服役安排，两人已经商定了可能举办婚礼的时间段。

她还回忆起两人在共同度假时，新郎在海边向她求婚的浪漫场景。

受访者坦言，旅行期间她曾预感到可能会收到求婚。据她所述，男友此前就曾暗示，自己已准备好在两人的关系中迈出重要一步。

“我当时就期待他会向我求婚，因为现在的未婚夫说过，他已经准备好了，充满干劲，还在等待那个时机。 当他在休假期间我们一起度假时，我以为他会在我们交往2年半之际向我求婚，”拉米娜说道。

起初，尽管两人一整天都在海边度过，求婚却并未发生。当时，埃什哈克扎伊以为心上人可能改变主意了。然而几天后，他安排了一顿海边的浪漫晚餐，并邀请她走到离水边更近的地方。

“那天我们沿着海岸线散步，天色渐渐暗了下来。但他却始终没有向我求婚。 我想，好吧，大概是不会了。结果几天后，他在海边安排了一顿晚餐，等我们吃得饱饱的，他便邀请我走到离岸边更近的地方。

天已经黑了，他掏出了那枚戒指，我几乎无法把它套进手指——因为吃得太饱加上晒了太阳，手指都肿了。 “但我首先是发自内心地为他高兴，而不是为自己。因为这个人鼓起了勇气，付出了努力，并把一切都安排得如此周到，”这位名人分享道。

当被问及是否担心订婚后两人可能最终未能步入婚姻时，埃什哈克扎伊幽默地作答。她开玩笑说自己喜欢戒指，并不介意收集一整套戒指。

与此同时，这位受访者还提到了她母亲的故事：母亲在同意结婚之前，曾七次收到求婚。

“但我母亲告诉我，她被求婚了七次才答应。嗯，我希望最终还是能走到婚礼那一步。不过说实话，我实在懒得操办这一切。 得把任务交给别人，告诉他们你想要什么样，但我现在还不知道自己想要什么样，”拉米娜笑着坦言。

据这位名人透露，她目前对未来的婚礼还没有明确的构想，也尚未着手处理相关事宜。

这对恋人已经讨论过可能的婚礼日期。首要条件是选择新郎能够暂时离开军队的时期。拉米娜解释说，两人会考虑到前线的局势，并希望找到激烈交火风险较低的时间段。

“我们商量过，这应该是在敌人发起进攻的可能性较小，且我们这边也不会进行突击行动的时期。也就是说，从概率上来看，这很可能是冬季。

由于今年冬天我们无法做好准备，所以将把筹备工作安排在2027-2028年冬季。但说实话，我根本无法想象那场婚礼——在雪地里拍照。”

因此，拉米娜·埃斯哈克扎伊和她的未婚夫最有可能计划在2027–2028年的冬季举办婚礼。不过，两人目前尚未确定最终的日期和庆祝形式。

34岁的拉米娜在接受《明星之旅》项目采访时透露了这一消息。

此前，乌克兰主持人兼博主拉米娜·埃斯哈克扎伊曾谈及减肥成果、保持身材的困难以及体重波动等问题。 自8月以来，这位34岁的名人成功减重约3公斤，并时隔一年半首次在体重秤上看到57这个数字。 与此同时，她坦言，由于减肥过程的艰难，甚至曾考虑过通过注射来减肥，但最终还是放弃了这个想法。

采访者拉米娜·埃斯哈克扎伊透露，自己减掉了4公斤，并在Instagram上分享了“前后对比”照片。据她所述，取得这一成果并非易事。

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