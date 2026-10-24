说唱歌手Alyona Alyona承认自己接受了减重手术

乌克兰说唱歌手Alyona Alyona透露，她接受了旨在通过机械手段缩小胃容量的减重手术。 这位艺人长期以来一直尝试通过各种方法减肥，并一再推迟手术，但最终还是下定决心迈出了这一步。

她在病房发布了一段手术前不久拍摄的视频，并解释了促使她做出这一决定的原因。

据Alyona Alyona透露，是朋友的亲身经历促使她最终下定决心接受手术。 那位女性在接受减重手术后，体重从140公斤降至70公斤，并且多年来一直保持着这个体重。这位女说唱歌手有机会观察她的状况，评估手术效果，并在权衡了所有细节后，同意接受手术。

“我认为，只要人去敲门，门就会为他打开。我在Instagram上多次展示过自己通过运动和各种方法减肥的历程。甚至分享过我如何注射减肥针、这些注射带来了什么结果，以及这并非万能良方。 我明白这（手术——编者注）可能也不是万能良方，但毕竟，如果能达到理想的效果。我在采访中已经说过一百次了，我希望体重能降到80公斤，”这位名人说道。

在分析自己的过往经历后，这位艺人得出结论：若想在不进行外科手术的情况下减肥，她实际上将不得不放弃演艺事业，并将余生都献给与体重的斗争。

她的决定受到既定生活习惯、繁忙的工作日程以及神经生物学紊乱的影响。这位说唱歌手指出，尽管医生多次建议她考虑这一方案，但她多年来一直推迟手术。

“我拒绝做这项手术已经很多年了。尽管许多医生都告诉我，这是你的出路，是你的‘巧克力药丸’，这么说吧。 因此，我采取了一些自律措施，防止自己体重进一步增加、暴饮暴食等等。 对我来说，不断完善自我、成长、改变并成为榜样非常重要。我选择了这条路。我不在乎有人会指责我、贬低我或反驳我。这就是我的路，”这位说唱歌手强调道。

因此，Alyona Alyona决定通过手术来控制体重，同时她也意识到，手术未必能成为解决所有问题的万能良方。

在解释住院原因的前一天，这位艺人就已经发布了一张医院里的照片。照片中，Alyona Alyona正挂着点滴，她用一句耐人寻味的话描述了自己的状况：“好吧，我还会活下去。”

随后，这位说唱歌手透露了她住院的具体原因，并谈到了减重手术。

这位名人通过Instagram公布了这一决定。

值得一提的是，乌克兰歌手Jerry Heil和alyona alyona共同演唱的歌曲《Teresa&Maria》——她们曾以此曲代表乌克兰参加2024年欧洲歌唱大赛——总播放量已突破10亿次。

关注我们在